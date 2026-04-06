«Ведомости»: власти обсуждают отставку главы Белгородской области Гладкова

В администрации президента обсуждают возможную смену губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. По словам собеседников издания, смена может произойти раньше выборов в сентябре 2026 года.

По словам одного из источников, возможный уход губернатора связан в том числе с его здоровьем. Другой источник считает, что ситуация с поддержкой власти в регионе «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни. При этом еще один собеседник отмечает, что рейтинги губернатора остаются высокими.

Вячеслав Гладков был назначен врио губернатора в ноябре 2020 года, а в сентябре 2021-го выиграл выборы с 78,79% голосов. Белгородская область с начала СВО постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. В августе 2024 года в регионе был введен режим ЧС федерального характера, а господин Гладков награжден орденом Мужества. В ноябре 2025 года белгородский губернатор сообщил о 409 погибших мирных жителях и около 3 тыс. раненых.

Ротация, по данным издания, может затронуть и главу Брянской области Александра Богомаза, и главу Дагестана Сергея Меликова. В случае Дагестана вопрос осложняется ситуацией с наводнением в республике.