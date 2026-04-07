Пресс-служба Гладкова прокомментировала сообщения о его возможной отставке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продолжает работу в обычном режиме, заявили «РИА Новости» в его пресс-службе. «Ведомости» сегодня писали, что в администрации президента обсуждают отставку господина Гладкова. Он возглавляет регион с 2020 года.

«Официальных заявлений от главы региона... не поступало. Губернатор, как и его команда, продолжают работать в обычном режиме, включая рабочие поездки по области»,— прокомментировали в пресс-службе.

В оперштабе Белгородской области также подтвердили, что Вячеслав Гладков находится на рабочем месте. «Официальная информация об отставках и назначениях губернаторов размещается на официальном сайте президента»,— ответил оперштаб в комментариях на странице губернатора во «ВКонтакте».

По данным «Ведомостей», сменить губернатора Белгородской области могут раньше выборов, которые запланированы в сентябре. Как утверждает один из источников издания, возможный уход господина Гладкова связан в том числе с его здоровьем, но какие-либо подробности неизвестны.

Вячеслав Гладков был назначен врио губернатора в ноябре 2020 года. В сентябре 2021-го он выиграл выборы с 78,79% голосов. По итогам 2025 года занял второе место в рейтинге «Медиалогии» по частоте упоминаемости в СМИ среди первых лиц Черноземья.