Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каждому губернатору статья найдется

Курский Александр Хинштейн обошел белгородского Вячеслава Гладкова по медийности

Сменился лидер по упоминаемости в СМИ среди первых лиц Черноземья. Избранный в 2025-м и известный резкими высказываниями курский губернатор Александр Хинштейн по итогам года стал самым медийным в макрорегионе и занял третье место среди всех глав субъектов РФ в рейтинге исследовательской компании «Медиалогия». Господин Хинштейн подвинул с третьей строчки Вячеслава Гладкова — традиционного лидера макрорегиона по цитируемости и одного из самых популярных губернаторов РФ последних лет. Эксперты считают, что способствовала этому «мощная поддержка» федерального центра, предоставленная господину Хинштейну, а также его личный журналистский опыт.

Глава Курской области Александр Хинштейн умело воспользовался своим прежним профессиональным опытом, считают политологи

Глава Курской области Александр Хинштейн умело воспользовался своим прежним профессиональным опытом, считают политологи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Курской области Александр Хинштейн умело воспользовался своим прежним профессиональным опытом, считают политологи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По подсчетам «Медиалогии», СМИ за год упомянули господина Хинштейна 317,2 тыс. раз. Медиаиндекс курского губернатора, фактически возглавившего регион в конце 2024 года, а в сентябре 2025-го избавившегося от приставки «врио», достиг 2 691 001,3. Это разработанный исследовательской компанией составной показатель, он не подсчитывает исключительно упоминания персоны, а отражает «качественное состояние информационного поля, которое СМИ формируют вокруг нее».

Рост медиаиндекса Александра Хинштейна, в частности, обеспечили две рабочие встречи с Владимиром Путиным — в феврале и декабре прошлого года. В мае 2025-го президент также лично посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения. В сентябре господин Хинштейн уверенно победил на выборах губернатора (86,92% голосов) и дал первое интервью уже в статусе избранного главы региона.

  • Глава Белгородской области Вячеслав Гладков за год появился в СМИ 303,7 тыс. раз, его медиаиндекс составил 2 501 899,3, что заметно ниже результата 2024 года (4 744 368).
  • Третье место по Черноземью и 13-е в общероссийском рейтинге с индексом 898 547,9 занял губернатор Воронежской области Александр Гусев, за год опустившийся на одну строчку.
  • Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потерял 13 позиций и расположился на 36-м месте (индекс 445 211,7).
  • Губернатор Орловской области Андрей Клычков стал 46-м, снизившись на три позиции (индекс 327 468,7). У него 78,7 тыс. упоминаний в СМИ.

Несмотря на то что губернатор Тамбовской области Евгений Первышов финишировал в общероссийском медиарейтинге 53-м, его медиаиндекс продемонстрировал один из самых высоких темпов роста: за год бывший мэр Краснодара и участник СВО поднялся сразу на 32 позиции. СМИ упоминали его 86 461 раз — чаще, чем господина Клычкова, индекс которого выше. Итоговый индекс «Медиалогия» у господина Первышова оценила в 285 185,7. Существенное влияние на цитируемость тамбовского главы оказали встреча с президентом 1 июля 2025-го и победа на губернаторских выборах в сентябре того же года. Широко цитировалось и сообщение Евгения Первышова о повреждении дронами двух многоэтажных домов в Котовске.

Как бывшие главы Курской и Тамбовской областей оказались под следствием

Политолог Владимир Слатинов указал на «формирование негласной конкуренции между Вячеславом Гладковым и Александром Хинштейном в медиаполе сразу после назначения последнего в Курскую область». По его словам, господин Гладков выстроил устойчивую модель регионального позиционирования, однако в 2025 году Курская область оказалась «в значительно более динамичной ситуации». Существенное внимание СМИ было приковано к освобождению региона от ВСУ, проблемам переселенцев и расследованию, связанному с фортификационными сооружениями. Дополнительным фактором стал сам образ господина Хинштейна — публичного политика с плотными федеральными контактами, но без управленческого опыта. Антикоррупционная повестка стала важной частью его позиционирования.

Рост медиарейтинга Евгения Первышова политолог связал с объективным вниманием к нему как к выпускнику федеральной программы «Время героев». Информационную политику тамбовского губернатора эксперт охарактеризовал как «умеренную», а стиль управления — как «размеренный и спокойный», несмотря на ряд жестких заявлений в адрес подрядчиков и кадровые решения. Существенную роль, по мнению господина Слатинова, сыграл управленческий опыт господина Первышова как бывшего мэра Краснодара.

Александр Гусев, как продолжил политолог, напротив, демонстрирует в Воронежской области стабильность и не стремится активно присутствовать в федеральной повестке, сосредотачиваясь на управлении социально-экономически устойчивым регионом.

Динамику Игоря Артамонова и Андрея Клычкова эксперт охарактеризовал как инерционную: громких информационных поводов в их регионах в течение года было немного.

По мнению политолога Дмитрия Сельцера, наиболее динамичный в Черноземье результат тамбовского губернатора выглядит «закономерным на фоне формирования в регионе устойчивой управленческой команды, в том числе в части информационной политики». Снижение в рейтинге Игоря Артамонова господин Сельцер назвал неожиданным, не найдя быстрого объяснения этой динамике. Рост же медийности господина Хинштейна эксперт связал с его политическим и журналистским опытом, отметив, что курский губернатор «в этих делах большой мастер» и мог целенаправленно поставить задачу по повышению медиаприсутствия.

С точки зрения политолога Владимира Инютина, Вячеслав Гладков все же остается лидером как в Черноземье, так и, во многом, в РФ, по качеству ведения социальных сетей, скорости реакции на обращения граждан и работе в экстренных ситуациях. К тому же он сохраняет лидерство среди губернаторов макрорегиона в Telegram, где число его подписчиков превышает 470 тыс.

Что говорил о работе в Курской области предшественник Александра Хинштейна Роман Старовойт

«Александр Хинштейн — безусловно яркая фигура, он ведет грамотную медийную политику, но на его нынешнее лидерство повлияла "догубернаторская" известность, интерес к нему со стороны традиционных СМИ и расчистка коррупционных "авгиевых конюшен" в регионе. Конечно, высокий интерес к деятельности курского и белгородского губернаторов определяется, к сожалению, известными тяжелыми обстоятельствами внешнего характера. Слабее всего в Черноземье позиции у Евгения Первышова, они, на мой взгляд, связаны с качеством предлагаемой информационной повестки, но здесь мы видим начало укрепления. Фактически теперь в команде Первышова весьма медийный мэр Тамбова Максим Косенков, что дает основание предполагать возможность дальнейшего роста, но тут, как говорится еще "копать и копать"»,— заключил господин Инютин.

Денис Данилов