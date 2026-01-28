Каждому губернатору статья найдется

Сменился лидер по упоминаемости в СМИ среди первых лиц Черноземья. Избранный в 2025-м и известный резкими высказываниями курский губернатор Александр Хинштейн по итогам года стал самым медийным в макрорегионе и занял третье место среди всех глав субъектов РФ в рейтинге исследовательской компании «Медиалогия». Господин Хинштейн подвинул с третьей строчки Вячеслава Гладкова — традиционного лидера макрорегиона по цитируемости и одного из самых популярных губернаторов РФ последних лет. Эксперты считают, что способствовала этому «мощная поддержка» федерального центра, предоставленная господину Хинштейну, а также его личный журналистский опыт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Курской области Александр Хинштейн умело воспользовался своим прежним профессиональным опытом, считают политологи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Курской области Александр Хинштейн умело воспользовался своим прежним профессиональным опытом, считают политологи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По подсчетам «Медиалогии», СМИ за год упомянули господина Хинштейна 317,2 тыс. раз. Медиаиндекс курского губернатора, фактически возглавившего регион в конце 2024 года, а в сентябре 2025-го избавившегося от приставки «врио», достиг 2 691 001,3. Это разработанный исследовательской компанией составной показатель, он не подсчитывает исключительно упоминания персоны, а отражает «качественное состояние информационного поля, которое СМИ формируют вокруг нее».

Рост медиаиндекса Александра Хинштейна, в частности, обеспечили две рабочие встречи с Владимиром Путиным — в феврале и декабре прошлого года. В мае 2025-го президент также лично посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения. В сентябре господин Хинштейн уверенно победил на выборах губернатора (86,92% голосов) и дал первое интервью уже в статусе избранного главы региона.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков за год появился в СМИ 303,7 тыс. раз, его медиаиндекс составил 2 501 899,3, что заметно ниже результата 2024 года (4 744 368).

за год появился в СМИ 303,7 тыс. раз, его медиаиндекс составил 2 501 899,3, что заметно ниже результата 2024 года (4 744 368). Третье место по Черноземью и 13-е в общероссийском рейтинге с индексом 898 547,9 занял губернатор Воронежской области Александр Гусев, за год опустившийся на одну строчку.

за год опустившийся на одну строчку. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потерял 13 позиций и расположился на 36-м месте (индекс 445 211,7).

потерял 13 позиций и расположился на 36-м месте (индекс 445 211,7). Губернатор Орловской области Андрей Клычков стал 46-м, снизившись на три позиции (индекс 327 468,7). У него 78,7 тыс. упоминаний в СМИ.

Несмотря на то что губернатор Тамбовской области Евгений Первышов финишировал в общероссийском медиарейтинге 53-м, его медиаиндекс продемонстрировал один из самых высоких темпов роста: за год бывший мэр Краснодара и участник СВО поднялся сразу на 32 позиции. СМИ упоминали его 86 461 раз — чаще, чем господина Клычкова, индекс которого выше. Итоговый индекс «Медиалогия» у господина Первышова оценила в 285 185,7. Существенное влияние на цитируемость тамбовского главы оказали встреча с президентом 1 июля 2025-го и победа на губернаторских выборах в сентябре того же года. Широко цитировалось и сообщение Евгения Первышова о повреждении дронами двух многоэтажных домов в Котовске.

Политолог Владимир Слатинов указал на «формирование негласной конкуренции между Вячеславом Гладковым и Александром Хинштейном в медиаполе сразу после назначения последнего в Курскую область». По его словам, господин Гладков выстроил устойчивую модель регионального позиционирования, однако в 2025 году Курская область оказалась «в значительно более динамичной ситуации». Существенное внимание СМИ было приковано к освобождению региона от ВСУ, проблемам переселенцев и расследованию, связанному с фортификационными сооружениями. Дополнительным фактором стал сам образ господина Хинштейна — публичного политика с плотными федеральными контактами, но без управленческого опыта. Антикоррупционная повестка стала важной частью его позиционирования.

Рост медиарейтинга Евгения Первышова политолог связал с объективным вниманием к нему как к выпускнику федеральной программы «Время героев». Информационную политику тамбовского губернатора эксперт охарактеризовал как «умеренную», а стиль управления — как «размеренный и спокойный», несмотря на ряд жестких заявлений в адрес подрядчиков и кадровые решения. Существенную роль, по мнению господина Слатинова, сыграл управленческий опыт господина Первышова как бывшего мэра Краснодара.

Александр Гусев, как продолжил политолог, напротив, демонстрирует в Воронежской области стабильность и не стремится активно присутствовать в федеральной повестке, сосредотачиваясь на управлении социально-экономически устойчивым регионом.

Динамику Игоря Артамонова и Андрея Клычкова эксперт охарактеризовал как инерционную: громких информационных поводов в их регионах в течение года было немного.

По мнению политолога Дмитрия Сельцера, наиболее динамичный в Черноземье результат тамбовского губернатора выглядит «закономерным на фоне формирования в регионе устойчивой управленческой команды, в том числе в части информационной политики». Снижение в рейтинге Игоря Артамонова господин Сельцер назвал неожиданным, не найдя быстрого объяснения этой динамике. Рост же медийности господина Хинштейна эксперт связал с его политическим и журналистским опытом, отметив, что курский губернатор «в этих делах большой мастер» и мог целенаправленно поставить задачу по повышению медиаприсутствия.

С точки зрения политолога Владимира Инютина, Вячеслав Гладков все же остается лидером как в Черноземье, так и, во многом, в РФ, по качеству ведения социальных сетей, скорости реакции на обращения граждан и работе в экстренных ситуациях. К тому же он сохраняет лидерство среди губернаторов макрорегиона в Telegram, где число его подписчиков превышает 470 тыс.

«Александр Хинштейн — безусловно яркая фигура, он ведет грамотную медийную политику, но на его нынешнее лидерство повлияла "догубернаторская" известность, интерес к нему со стороны традиционных СМИ и расчистка коррупционных "авгиевых конюшен" в регионе. Конечно, высокий интерес к деятельности курского и белгородского губернаторов определяется, к сожалению, известными тяжелыми обстоятельствами внешнего характера. Слабее всего в Черноземье позиции у Евгения Первышова, они, на мой взгляд, связаны с качеством предлагаемой информационной повестки, но здесь мы видим начало укрепления. Фактически теперь в команде Первышова весьма медийный мэр Тамбова Максим Косенков, что дает основание предполагать возможность дальнейшего роста, но тут, как говорится еще "копать и копать"»,— заключил господин Инютин.

Денис Данилов