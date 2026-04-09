Бывшая глава Минюста США Бонди не придет в Конгресс на слушания по делу Эпштейна

Министерство юстиции США предупредило, что его бывшая глава Пэм Бонди не явится по повестке на слушания в Конгрессе 14 апреля. Там госпожу Бонди должны были допросить по делу о файлах Джеффри Эпштейна. Об этом пишут американские СМИ, включая CBS и Axios, ссылаясь на заявление комитета по надзору Конгресса, который получил такую информацию от Минюста.

В Минюсте это решение объясняют тем, что Конгресс вызывал главу министерства, а госпожа Бонди уже не занимает этот пост. Однако в заявлении указано, что ведомство собирается и дальше сотрудничать с комитетом Конгресса по этому делу.

Комитет по надзору вызвал госпожу Бонди в начале марта, когда она еще возглавляла Министерство юстиции. Ранее она уже присутствовала на слушаниях в Конгрессе по делу Джеффри Эпштейна. Многие обвиняют Минюст в затягивании публикации документов по этому делу и редактировании фрагментов в уже опубликованных бумагах. В начале апреля президент США Дональд Трамп отправил госпожу Бонди в отставку.

Яна Рождественская