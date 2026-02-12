Бонди потребовала извинений перед Трампом на слушаниях по делу Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди, которая в течение четырех часов отвечала на вопросы на слушаниях в Конгрессе по делу Джеффри Эпштейна, не стала извиняться перед присутствовавшими в зале жертвами финансиста после того, как ее к этому призвал из конгрессменов. Вместо этого, как сообщает The New York Times, она потребовала от демократов принести извинения президенту Дональду Трампу.

На слушаниях конгрессмен-демократ Джейми Раскин подверг госпожу Бонди зкой критике за ее действия в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна. По его словам, она «встает на сторону преступников и игнорирует жертв». Он также обвинил ее в масштабном сокрытии информации по делу. «Это станет вашим наследием, если вы быстро не смените курс»,— сказал он.

Демократ Прамила Джаяпал присоединилась к обвинениям. Она заявила, что Минюст был небрежен в публикации файлов: в некоторых случаях по ошибке были раскрыты имена жертв. Она призвала генпрокурора извиниться за это.

Госпожа Бонди отвечала демократам, переходя на крик. Она называла господина Раскина бестолковым юристом, а себя — профессиональным прокурором. Называла обвинения оппонентов «театральными». Напомнила нескольким демократам об их участии в процедуре импичмента Дональда Трампа. «Вы извинились перед президентом Трампом?»,— обратилась она к оппонентам. «Вы сидите здесь и нападаете на президента, а я этого терпеть не собираюсь»,— добавила она.

Согласно опубликованным материалам по делу Эпштейна, имя господина Трампа упоминается в них не менее 4500 раз, как и его курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич.