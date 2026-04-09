Испания возобновит работу посольства в Тегеране

Испания вновь откроет свое посольство в Иране, закрытое в марте из-за боевых действий. Об этом заявил глава испанского МИДа Хосе Мануэль Альбарес после достижения перемирия между США, Израилем и Ираном.

«Я дал указание нашему послу в Тегеране вернуться, возобновить свою работу и вновь открыть испанское посольство в Тегеране, а также внести свой вклад всеми доступными нам средствами, в том числе из столицы Ирана, в усилия по установлению мира»,— сказал министр (цитата по AFP).

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. За это время, по его словам, сторонам следует достичь итогового мирного соглашения. Власти Израиля также объявили о приостановке ударов по Ирану. Переговоры иранской и американской делегаций должны начаться на этой неделе в Исламабаде. Флот, авиация и военнослужащие США остаются у границ Ирана.

Подробности — в материале «Ъ» «"Эпическая ярость" сменилась спокойствием».