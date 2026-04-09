Трамп: флот, авиация и военнослужащие США останутся у границ Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что если соглашение с Ираном не будет достигнуто, то американские вооруженные силы начнут более масштабные удары, чем раньше.

«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется стрельба, более масштабная, усовершенствованная и мощная, чем когда-либо прежде»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

По словам господина Трампа, корабли, самолеты и военнослужащие США останутся рядом с Ираном до тех пор, пока не будет выполнено достигнутое соглашение.

7 апреля Дональд Трамп объявил о решении продлить на две недели действие ультиматума, предъявленного Ирану. Он заверил, что стороны достигли прогресса в мирных переговорах и за отведенный срок планируется окончательно оформить соглашение. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном намечены на 10 апреля в Исламабаде.

