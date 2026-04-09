ЦАХАЛ сообщил о ликвидации секретаря главы «Хезболлы»

Армия обороны Израиля 8 апреля нанесла удар по ливанскому Бейруту. При атаке убит Али Юсуфа Харши — личный секретарь и племянник главы «Хезболлы» Наима Касема, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«Харши был близким соратником и личным советником генерального секретаря "Хезболлы" Наима Касема и играл центральную роль в управлении и обеспечении безопасности его офиса»,— следует из сообщения израильских военнослужащих.

Ночью израильские военные силы ударили по двум ключевым переходам, которые использовали члены «Хезболлы» для перемещения между севером и югом реки Литани, а также для переброски оружия и ракет. Кроме того, поражены около 10 складов вооружения, пусковых установок и командных пунктов на юге Ливана.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Израиль поддержал перемирие, однако продолжил операцию в Ливане. По последним данным Главного управления гражданской обороны Ливана на 8 апреля, при атаке погибли 254 человека, еще 1,1 тыс. получили ранения.

В ответ Иран вновь перекрыл проход судов через Ормузский пролив. Армия обороны Израиля также сообщала об ударе по Бейруту, целью которого был командир «Хезболлы». Власти США уточнили, что режим прекращения огня на Ливан не распространяется.