ЦАХАЛ заявил об ударе по месту нахождения командира «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по ливанскому Бейруту. Целью атаки был командир «Хезболлы». Подробности операции израильская армия пообещала раскрыть позднее.

Сегодняшние атаки Израиля затронули столицу и прилегающие районы. В Ливане более 800 человек получили ранения, 89 погибли, сообщил министр здравоохранения Ракан Насер ад-Дин телеканалу Al Jadeed.

Президент США Дональд Трамп сегодня объявил двухнедельное перемирие с Ираном для подготовки мирного соглашения. ЦАХАЛ сообщил о паузе в ударах по Исламской Республике, при этом продолжив удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Иранское агентство Fars передало, что Тегеран из-за атак на Ливан вновь перекрыл движение в Ормузском проливе.