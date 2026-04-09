Депутат Саралиев анонсировал новый обмен телами между Россией и Украиной

Сегодня ожидается очередной обмен с Украиной телами погибших военнослужащих. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В предыдущий раз Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих в конце февраля. Российская сторона передала 1000 тел, украинская — 35. 30 января Киев получил 1000 тел, Москва — 38.

2 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина работают над подготовкой очередного обмена военнопленными. Она не раскрыла конкретных дат, однако сказала, что стороны хотят обменяться пленными до наступления Пасхи. Предыдущие два обмена прошли 5 и 6 марта: в первый день стороны передали по 200 пленных, во второй — по 300.