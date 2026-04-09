Из-за падения обломков БПЛА на Кубани повреждены несколько домов

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома, сообщил оперштаб региона. Там уточнили, что пострадавших нет.

Как добавили в оперштабе, еще один частный дом поврежден в хуторе Меккерстук Крымского района. Там обломки БПЛА также упали на крышу. Никто не пострадал. Проживающая в доме семья переселилась к родственникам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в поселке Саук-Дере Крымского района из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина. По его словам, обломки беспилотников также упали на территории одного из предприятий, на нескольких улицах в селе Молдаванское и в пригороде Крымска.