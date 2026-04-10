Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 11–12 апреля
9 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драмеди «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях и российский триллер «Хейтер». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Вот это драма!
- Режиссер: Кристоффер Боргли
- В ролях: Зендея, Роберт Паттинсон, Алана Хаим, Мамуду Ати, Хейли Гейтс, Сидни Леммон
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / США / 106 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм начинается с того места, на котором истории про любовь обычно заканчиваются: Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе. Он сочиняет речь, которую произнесет на церемонии, и вспоминает их первую встречу, как будто взятую из какого-нибудь фильма Ричарда Кёртиса: застенчивый англичанин пытается познакомиться в кафе с красавицей-американкой, притворившись, будто читал книгу, которую она держит в руках (он ее, конечно, не читал), но девушка его не слышит, так как глуха на одно ухо».
Хейтер
- Режиссер: Максим Боев
- В ролях: Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Ирина Пегова
- Жанр: драма, мелодрама / Россия / 82 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «Неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим потоком агрессии, становится ясно, что разоблачение этого человека может обернуться неожиданными последствиями для всех».
Моя собака — космонавт
- Режиссер: Михаил Морсков
- В ролях: Дмитрий Калихов, Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Даниил Воробьев
- Жанр: семейный, приключения, комедия / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса».
Планета
- Режиссер: Михаил Архипов
- В ролях: Сергей Гилев, Дарья Мельникова, Денис Ясик, Александр Кудренко, Михаил Бочаров, Виктория Соболь
- Жанр: драма, фантастика / Россия / 111 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинопрокатчик «Самокат»: «Август 1960 года. Режиссер Николай Беренцев работает над масштабной научно-фантастической картиной об экспедиции на Венеру. В павильоне начинается строительство грандиозных декораций. Беренцев сам разрабатывает макеты планет и космического корабля, придумывает специальные приспособления для комбинированных съемок. Пытается представить и визуализировать то, что никто никогда не видел — жизнь на других планетах. Он верит, что фантазия должна бежать впереди науки, но сталкивается со скепсисом коллег и научного сообщества. В конце концов, он и сам начинает сомневаться, нужен ли его фильм зрителям, к чему эти мечты о Космосе, когда на Земле столько нерешенных проблем».
Мумия. Возрождение зла
- Режиссер: Колум Иствуд
- В ролях: Саффрон Берроуз, Джеймс Космо, Эмили Флэйн, Арт Паркинсон, Джонатан Форбс, Майкл Ши
- Жанр: ужасы / Великобритания / 96 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Успешный археолог Фиона стоит на пороге большого открытия. Она нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на так называемый остров мумий. Но после вскрытия саркофага Морриган на острове и с Лили начинают твориться жуткие вещи. Фионе и ее команде придется докопаться до древней тайны, чтобы остановить первобытное зло и спасти дочь».
Космос засыпает
- Режиссер: Антон Мамыкин
- В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова, Тихон Котрелев, Михаил Ушурелу
- Жанр: драма / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 2 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Все попытки реалистичного изображения глубоко провинциальной жизни тонут в песках, как разбросанные по берегу шойненские дома. И даже основной конфликт героя — необходимость выбирать между мечтой и долгом перед малой родиной — кажется ненастоящим, иллюзорным».
Северная станция
- Режиссер: Сергей Овечко
- В ролях: Дарья Алыпова, Максим Севриновский, Сергей Волков, Валерия Репина, Евдокия Тарасова, Азат Алимбаев
- Жанр: драма / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 2 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Для фильма, проблематизирующего секс, "Станция" перенасыщена сладкими поцелуями и жесткачем в жанре "ударь меня, назови меня шлюхой!". За тем, кто кого уложит или не уложит в койку, следить гораздо интереснее, чем за моральной рефлексией».
Тамерлан
- Режиссер: Джейкоб Шварц
- В ролях: Кристиан Мортенсен, Махеш Джаду, Юлдуз Раджабова, Джошуа Джо, Дулгуун Одхуу, Санжар Мади
- Жанр: драма, боевик, история, военный / Узбекистан, США, Казахстан / 107 мин.
- В прокате: с 2 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Часть бюджета ушла на фураж для 15 лошадок, изображающих несметную конницу, и на гонорары полутора каскадерам. Когда в одной сцене один и тот же трюк с отрубанием головы повторяется четырежды подряд, снятый с одного плана, это просто апофеоз, но не войны, а режиссерской наглости».
Королек моей любви
- Режиссер: Марюс Вайсберг
- В ролях: Демис Карибидис, Михаил Галустян, Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева
- Жанр: комедия, мюзикл / Россия / 111 мин.
- В прокате: с 1 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Вероятно, аудитория, которой все это покажется смешным, существует: иначе Тина Канделаки и другие продюсеры ТНТ не стали бы затевать, очевидно, недешевый проект. Возможно, до кинотеатров дойдет и публика, способная оценить наличие в фильме культовой песни "Джимми, Джимми, ача, ача", которой в этом году стукнуло 44 года. Но почему-то кажется, что два часа шуток про хурму не выдержат даже эти стойкие люди».
Вампиры-зомби… из космоса!
- Режиссер: Майкл Стасько
- В ролях: Ллойд Кауфман, Джудит О’Дэй, Майкл С. Гвин, Саймон Рейнольдс, Гэвин Бут, Дэвид Либе Харт
- Жанр: ужасы, комедия / Канада / 98 мин.
- Слоган: «Клыкастая комедия, которая высосет из вас весь смех»
- В прокате: с 2 апреля
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «1957 год. Небольшая группа местных жителей пытается сорвать космический план Дракулы по превращению населения их маленького городка в армию вампиров-зомби».