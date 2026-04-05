Хурма по ним плачет

В прокате идет музыкальная комедия «Королек моей любви» Марюса Вайсберга — российско-индийская копродукция канала ТНТ. Юлия Шагельман не нашла ни одной причины, по которой эта картина должна продолжаться два часа и быть показана на большом экране.

Наряду с главным трендом отечественного кино последних лет — сказками — в нем, кажется, начал образовываться новый: возвращение к индийскому кино, столь популярному в СССР 1979–1980-х годов. В марте этого года в прокате шла мелодрама «Жемчуг» Тины Баркалая, снятая частично в индийских локациях и с участием индийских продюсеров, где любовь юной главной героини к Индии была важной сюжетообразующей деталью. Теперь на экраны с большим шумом выкатывается комедия ТНТ, к которой тоже приложили руку индийские кинематографисты, а съемки шли в Мумбае, Удайпуре и Джодхпуре.

С другой стороны, «Королек моей любви» — это типичная пародия ТНТ, какие раньше показывали на Новый год на этом канале («СамоИрония судьбы», 2022, «Иван Васильевич меняет все», 2023, «Небриллиантовая рука», 2024), а с прошлого года — и в кинотеатрах («Невероятные приключения Шурика», 2025). Только теперь объектом пародирования авторы выбрали не классическое советское кино, а индийское примерно того же периода.

Так что отряд комиков во главе с Михаилом Галустяном и Демисом Карибидисом (он же — автор идеи и один из 34 продюсеров) здесь изображает индийцев, а настоящие индийцы кривляются в массовке, доказывая, что модная постколониальная повестка до наших широт пока не дошла.

Работа над сценарием картины, если верить ее создателям, заняла два года. Все это время, судя по всему, четыре сценариста, не считая вдохновителя Карибидиса, пытались придумать максимальное количество шуток со словом «хурма». Действие «Королька…» разворачивается в выдуманном городе Хурмада, жители которого обожают группу «Хурма-бойз», валютой здесь служат «хурмани», в больницах используют «хурмальдин», а на стенах кинотеатров висят афиши фильмов «Хурма и голуби» и «Хурма слезам не верит».

Обилие хурмы, способное навсегда отвратить чувствительного зрителя от этого полезного фрукта, подкреплено и визуально: на лотках уличных торговцев она разложена горами, персонажи кидаются хурмой друг в друга, давят ее в мощных пальцах, пьют ее сок и одеты во все оттенки оранжевого. Картинка пропущена сквозь оранжевые фильтры, а цвет лица главных героев опасно приближается к оттенку загара действующего американского президента.

Среди этого оранжевого великолепия разворачивается типично болливудский сюжет. Честный полицейский Рамаш (многофункциональный, как богиня Кали, Карибидис) в одиночку охраняет порядок в Хурмаде, вступая в единоборство то с бандами мотоциклистов, то с акулами-людоедами. Однако в городе появляется куда более опасный противник — бандит Шамар (Галустян), одержимый жаждой мести. В финале они, конечно, окажутся разлученными в младенчестве братьями-близнецами и одолеют злодея Сандурлая (Артур Ваха), который плетет против них козни, а также покушается на возлюбленную Рамаша красавицу Шальти (Адила Рагимова).

Все это перемежается индийскими танцами и песнями. Последние для пущей веселости сопровождены закадровым пересказом текста, как это делалось в Советском Союзе. Также в ассортименте авторов — нарочито дурная компьютерная графика, драки в рапиде, тяжеловесные остроты формата «Заходи к нам почаще, а то ты все чаще заходишь к нам все реже» и внезапные в этом контексте отсылки к «Челюстям» и «От заката до рассвета».

Юлия Шагельман