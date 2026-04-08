«Динамо» не реализовало карточку

В первом матче финала «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России «Динамо» превзошло лидера чемпионата России «Краснодар» по количеству голевых шансов, закончило матч в большинстве, но по правилам забить так и не смогло. Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.

Футболисты «Динамо» (слева — Константин Тюкавин, в центре — Муми Нгамалё) сыграли гораздо острее лидера чемпионата России, но одолеть его так и не смогли

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Футболисты «Динамо» (слева — Константин Тюкавин, в центре — Муми Нгамалё) сыграли гораздо острее лидера чемпионата России, но одолеть его так и не смогли

На первый взгляд футбол, который приготовило для нынешнего лидера российского футбола «Динамо», сейчас от такого почетного статуса находящееся далековато, мог показаться чересчур простоватым. Ну кого нынче удивишь умеренным прессингом и ставкой на дальние передачи? Но, надо сказать, против краснодарского кубкового варианта — то есть все-таки не на сто процентов боевого, а, например, без бомбардира Джона Кордобы — работало. А как иллюстрацию дискомфорта, который испытывали гости, можно было легко трактовать странный эпизод, центральным действующим персонажем которого оказался их вратарь Станислав Агкацев. Обычно спокойный, словно успев привыкнуть к тому, что от мяча, поскольку соперники за ним постоянно охотятся, нужно избавляться побыстрее, в этот раз он избавился уж как-то совсем неловко. Дрогнул, строго говоря. Мяч голкипер отправил прямо в своего партнера Витора Тормену, а рядом с тем уже караулил добычу Бителлу. «Краснодару» повезло, что и бразилец, подловив нежданную удачу, чуточку растерялся и сместился на фланг — точно пробить в почти пустые ворота было уже трудновато.

А вскоре Бителлу опять был в центре внимания. Теперь как человек, которому выпало завершать классную динамовскую комбинацию, едва не превращенную в шедевр Константином Тюкавиным. Похоже, никто из краснодарцев не мог поверить, что вместо того, чтобы забрать мяч, он его пропустит, даже не коснувшись. Но с обработкой у Бителлу не сложилось. А тренер «Краснодара» Мурад Мусаев тем временем вскипел возле бровки так, что нарвался на предупреждение. Что-то ему в этой игре не нравилось. И явно не только отдельные судейские решения.

«Краснодар» после этого перформанса своего наставника тоже кое-что создал. Тормена, выпрыгивая на подачу со стандарта, сумел опередить динамовского вратаря Андрея Лунева, но отчего-то не сумел, уже вроде бы как надо подстроившись под мяч, придать ему правильную траекторию — полетел не вниз, а вверх, над перекладиной.

Самое же острое и любопытное событие первого тайма случилось перед перерывом. Выросло оно из изумительного — на три десятка метров — диагонального заброса Хуана Хосе Касереса, который увидел впереди рывок все того же Бителлу. Тот опередил Валентина Пальцева перед линией штрафной, а защитник, отчаянно пытаясь динамовцу помешать, сбил его с ног сзади. Арбитр Иван Абросимов, не задумавшись ни на мгновение, ринулся к Пальцеву с красной карточкой. Ну да, на фол «последней надежды» было похоже. Но похоже было и на обычный грубый фол, срывающий не голевую, а всего лишь опасную атаку: мяч-то Бителлу снова не обработал. Не вырисовывался тут именно чистый выход один на один.

В общем, включился VAR. Абросимов подошел к монитору, поизучал его и объявил, что удаление отменяется — карточка будет желтой. Наверняка понимал, что половина участников матча не примет решение. Но и первое ведь не приняла бы ровно половина…

Огромное количество замен, которые произошли после перерыва, игру еще взбодрили. Прежде всего не краснодарскую, хоть у гостей и вышел Кордоба, а динамовскую. Дошло до такого момента, когда «Краснодар» спасся чуть ли не чудом. Муми Нгамалё на навес взлетел гордым орлом и ударил головой так, что Агкацев, вовремя прыгнув, все равно не имел никаких шансов зацепить мяч. Но тот стукнулся в стойку.

А в концовке «Краснодар» на удаление все же нарвался. Красную карточку за грубость заработал Александр Черников. И «Динамо» большинство реализовать успело. Однако VAR опять встал не на его сторону, отменив гол Константина Тюкавина из-за офсайда. Так что пришлось смириться с нулевой ничьей. Ответный матч состоится через три недели в Краснодаре.

Алексей Доспехов