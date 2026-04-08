Суд ЕС не поддержал хорватский суд в споре с «Газпром экспортом»

Девятая палата Суда ЕС в Люксембурге отказалась рассматривать по существу запрос Высокого торгового суда Хорватии, напомнив, что вступление решения в силу не может зависеть от визы «регистрационного судьи». Ранее хорватский суд заблокировал «Газпром (MOEX: GAZP) экспорту» доступ к €35 млн банковской гарантии, но столкнулся с проблемами в реализации этого решения.

В 2017 году «Газпром экспорт» заключил десятилетний контракт на поставку газа с хорватской энергетической компанией Prvo Plinarsko Drustvo doo (PPD). Но 31 марта 2022 года был опубликован указ президента РФ, по которому расчеты за российский газ с недружественными странами были переведены на рубли. В связи с этим «Газпром экспорт» в одностороннем порядке изменил условия оплаты для хорватской компании. PPD попыталась оплатить счет за поставку газа в евро по прежней схеме, но «Газпром» этот платеж не принял, после чего расторг контракт и попытался взыскать банковскую гарантию в €35 млн через хорватский банк Privredna banka Zagreb. В ответ PPD заявила, что расторжение было неправомерным, потребовала возмещения ущерба и добилась блокировки выплаты по гарантии.

Далее дело дошло до Высокого торгового суда Хорватии, который рассмотрел апелляционные жалобы «Газпром экспорта» и хорватского банка и в мае 2024 года оставил приостановку платежей по гарантии в силе. Однако судебный акт не прошел через регистрационную службу суда, из-за чего в силу не вступил. В этой связи у апелляционного суда возникло сразу два вопроса к Суду ЕС: совместим ли с правом ЕС механизм, который ставит вступление судебного акта в силу в зависимость от одобрения «регистрационным судьей», не рассматривавшим дело, и нужно ли в этом споре учитывать акты ЕС об ограничительных мерах.

В ответ Суд ЕС напомнил, что ранее уже признавал такой механизм регистрации решения несовместимым с требованием эффективной судебной защиты и независимости суда по ст. 19 Договора о ЕС. По мнению Суда ЕС, необходимости в дополнительных разъяснениях нет. Европейский суд признал запрос неприемлемым.

Варвара Кеня