В СКФО в 2026 году создадут единую энергосбытовую компанию

На Северном Кавказе в 2026 году появится единая специализированная энергосбытовая компания, которая возьмет на себя функции гарантирующего поставщика электроэнергии в большинстве регионов округа. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко на тарифном семинаре ФАС, отметив, что создание новой структуры должно завершиться в этом году, а уже с 1 июня она может начать работу в роли основного сбытового оператора, пишет ТАСС.

Инициатива по объединению энергосбыта в СКФО уже давно обсуждается как часть мер по повышению устойчивости регионального энергокомплекса. В настоящее время в шести из семи субъектов округа — Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, КабардиноБалкарии, КарачаевоЧеркесии и Чечне — функции гарантирующего поставщика совмещает с сетевой деятельностью компания «Россети Северный Кавказ». При этом федеральное законодательство фактически допускает, чтобы те же владельцы сетей занимались и продажей электроэнергии, но в ряде регион по-прежнему используются переходные механизмы, оставшиеся после реформы РАО «ЕЭС России».

Создание единой сбытовой структуры объясняют несколькими причинами. Вопервых, Северный Кавказ попрежнему остается одним из крупнейших регионовдолжников по оплате электроэнергии на оптовом рынке, что повышает риски для всей цепочки поставок. Вовторых, совмещение функций сетевой и сбытовой компании создает сложности с регулированием и конкуренцией, поэтому в Минэнерго, ФАС и правительстве рассматривают отдельную сбытовую организацию как способ повысить транспарентность и устойчивость рынка.

Петр Конюшенко подтвердил, что в рамках поручений правительства ведомство прорабатывает меры по укреплению энергосбыта на Кавказе, включая организационные и регуляторные механизмы поддержки будущей компании. В числе обсуждаемых вариантов — особые принципы тарифного регулирования, режимы субсидирования и возможные источники финансирования для обеспечения стабильной работы нового оператора. В Минэнерго также указывают, что отдельные параметры инициативы уже находятся в стадии межведомственного согласования, что свидетельствует о фактическом переходе от обсуждений к подготовке нормативной базы.

