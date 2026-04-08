После пропажи кемеровского Героя России Асылханова возбудили уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело после пропажи Героя России Алексея Асылханова. Расследовать дело будут по статье об убийстве, сообщили «Ъ-Сибирь» в управлении ведомства по Кемеровской области.

О пропаже господина Асылханова сообщили 5 апреля в управлении МВД по Кемеровской области. По данным полиции, 3 апреля он вышел из дома в городе Юрге, с тех пор информации о его местонахождении нет. К поискам приступили добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Рядовой Алексей Асылханов получил Золотую Звезду в декабре 2024 года. Как сообщалось, за время участия в СВО он уничтожил 65 единиц бронетехники ВСУ. После ранения военнослужащий вернулся в Кемеровскую область и стал работать в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Никита Черненко