Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После пропажи кемеровского Героя России Асылханова возбудили уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело после пропажи Героя России Алексея Асылханова. Расследовать дело будут по статье об убийстве, сообщили «Ъ-Сибирь» в управлении ведомства по Кемеровской области.

О пропаже господина Асылханова сообщили 5 апреля в управлении МВД по Кемеровской области. По данным полиции, 3 апреля он вышел из дома в городе Юрге, с тех пор информации о его местонахождении нет. К поискам приступили добровольцы отряда «ЛизаАлерт».

Рядовой Алексей Асылханов получил Золотую Звезду в декабре 2024 года. Как сообщалось, за время участия в СВО он уничтожил 65 единиц бронетехники ВСУ. После ранения военнослужащий вернулся в Кемеровскую область и стал работать в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

Никита Черненко

