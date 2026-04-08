В Дагестане опровергли информацию о прорыве Новофригской плотины

В Дагестане официально отвергли появившиеся в соцсетях и мессенджерах сообщения об угрозе прорыва Новофригской плотины. В сообщении прессслужбы главы республики заявляется, что подобная информация не соответствует действительности и является ложью.

Причиной появления фейка стала волна тревожных сообщений, которые начали распространяться в мессенджерах и соцсетях в понедельник, 6–7 апреля 2026 года. В этих материалах утверждалось, что на Новофригской плотине возникла чрезвычайная ситуация, создающая угрозу массового затопления прилегающих территорий. В ряде случаев такая информация сопровождалась призывами запастись средствами эвакуации и «готовиться к худшему», что усиливало панику среди населения. Власти республики связывают всплеск подобных слухов с продлением неблагоприятной погодной ситуации на Северном Кавказе и наводнениями в ряде районов Дагестана, включая Дербентский и Махачкалинский.

Незадолго до появления слухов о Новофригской плотине в сети активно распространяли видео и аудиосообщения о «трещине» в дамбе Чиркейской ГЭС — крупнейшей гидроэлектростанции Дагестана, в которой принадлежит «Русгидро». В этих записях утверждалось, что при прорыве водохранилища может быть затоплена большая часть республики, включая Дербент. В ответ на эти сообщения представители «Русгидро» официально заявили, что ни на одном из водохранилищ группы нет перелива воды и сбросов, текущий уровень воды находится в пределах нормы, а о трещинах в сооружениях речи не идет.

Власти утверждают, что техническое состояние Новофригской и других плотин систематически контролируется специалистами и диспетчерскими службами. Чиновники также заявили, что любые реальные изменения в работе гидротехнических сооружений немедленно вносились бы в официальные экстренные уведомления и доводились до населения через государственные каналы, а не через мессенджеры и анонимные группы.

Станислав Маслаков