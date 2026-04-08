Умер экс-главный тренер баскетбольного ЦСКА Душко Вуйошевич

Бывший главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Душко Вуйошевич умер на 68-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

«ПБК ЦСКА выражает глубочайшие соболезнования родным, близким Душко Вуйошевича и всему баскетбольному сообществу, с огромным уважением относившемуся к заслугам выдающегося специалиста»,— говорится в заявлении столичной команды.

Душко Вуйошевич возглавлял ЦСКА с июня по ноябрь 2010 года. На протяжении большей части тренерской карьеры черногорский специалист руководил белградским «Партизаном». Вместе с клубом он завоевал множество титулов, в том числе четыре раза выигрывал чемпионат Сербии и Адриатическую лигу. В 2009 году Вуйошевич вывел «Партизан» в «Финал четырех» Евролиги и получил приз имени Александра Гомельского как лучший наставник турнира. С 2007 по 2010 год специалист занимал пост главного тренера сборной Черногории.

Таисия Орлова