РФС и ДоброFON поддержат пострадавших от наводнения в Дагестане

Российский футбольный союз (РФС) проведет благотворительную акцию «Сильные вместе» в знак солидарности с пострадавшими от наводнения в Дагестане. В сообщении пресс-службы организации сказано, что она распространится на матчи FONBET Кубка России, ближайших туров Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги.

В рамках акции команды будут выходить на поле в футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой», а дикторы стадионов и телекомментаторы расскажут о последствиях наводнения и выступят с призывом оказать поддержку жителям региона.

Акция стартует 8 апреля на играх FONBET Кубка России «Зенит»—«Спартак» и «Динамо»—«Краснодар». На матче «Динамо»—«Краснодар» ДоброFON передаст чек на сумму 2,5 млн рублей, а в Санкт-Петербурге пройдет акция проекта «Доброматчи»: за каждое действие на стенде ДоброFON и каждый выкупленный лот в благотворительном аукционе средства будут направлены в Российский Красный Крест.

Кроме того, поддержку жителям Дагестана планируют оказать клубы и лиги. Формат и объем помощи они определят самостоятельно. «Мы приняли совместное решение с лигами и клубами о проведении этой акции, чтобы помочь жителям Дагестана, пострадавшим от стихийного бедствия, — сказал президент РФС Александр Дюков. — В данном случае важна как финансовая, так и моральная поддержка. Мы хотим показать, что за жителей Дагестана сегодня переживает вся страна. Футбол объединяет, и мы надеемся, что к акции присоединится как можно больше клубов, спортсменов и болельщиков».

Арнольд Кабанов