Отдохнуть на высоте

В апреле на курорте «Архыз» все еще открыты трассы Северного склона, а еще доступны экскурсионные подъемы на канатных дорогах гондольного типа, альпака-парк, аттракционы (включая высокогорные качели на высоте 7 и 22 метра), гастрономические шедевры кавказской кухни, гончарная мастерская, прокат квадроциклов и вездеходов для горных маршрутов, конные прогулки, всесезонный тюбинг, а также детокс-программы и релакс-процедуры в отелях 4 и 5 звезд в спа-центрах с панорамным видом на горы.

Горнолыжный сезон на курорте «Архыз» продлится до конца апреля

Курорт «Архыз» (Карачаево-Черкесия) завершит зимний сезон в конце апреля. Информация о доступных трассах на Северном склоне публикуется ежедневно в утренних сводках курорта в официальных социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы курорта «Архыз» Фото: пресс-службы курорта «Архыз»

Новые тарифные предложения

Для групповых посетителей курорт внедрил тариф «Выгодный маршрут», предусматривающий скидку 10% при покупке четырех прогулочных билетов в одном чеке. Условие применения скидки — участие в группе не менее четырех человек. Комбинирование типов билетов в рамках одного чека допускается.

Прогулочный билет предоставляет право на один подъем и один спуск на канатных дорогах гондольного типа без использования горнолыжного снаряжения. Тариф ориентирован на посетителей, не занимающихся активными зимними видами спорта.

Сезонные активности

12 апреля на курорте запланировано завершающее мероприятие зимнего сезона, приуроченное ко Дню космонавтики,— эффектное соревнование по прыжкам в бассейн в тематических костюмах. Участие ограничено возрастом 18+, требования к уровню подготовки не предъявляются. Для зрителей предусмотрена программа с организацией зоны барбекю.

Гостей ждут брендированные подарки от партнеров (Ферма альпак, Отель Роял Архыз Резорт 5*, Мидийная арати) и возможность первыми получить ски-пассы на новый горнолыжный сезон 26/27.

Срок акции с 06.04.26 по 29.04.26 г.

