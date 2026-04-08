Даниилу Медведеву выпало «зеро»

На проходящем в Монако Rolex Monte-Carlo Masters, крупном европейском грунтовом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €6,3 млн, завершили борьбу все российские теннисисты. Даниил Медведев потерпел самое быстрое поражение в своей карьере, не сумев за 50 минут взять ни одного гейма у итальянца Маттео Берреттини, а Андрей Рублев также в двух партиях уступил бельгийцу Зизу Бергсу.

Теннисист Даниил Медведев

Фото: Manon Cruz / Reuters Теннисист Даниил Медведев

Начала нынешнего грунтового сезона болельщики Даниила Медведева ждали со сдержанным оптимизмом. Рассчитывать на то, что сильнейший российский теннисист на самом проблемном для себя покрытии начнет обыгрывать всех подряд, конечно, было наивно. Однако уровень тенниса, показанный Медведевым в конце февраля и начале марта, давал основания надеяться на более или менее стабильные результаты в течение двух ближайших месяцев. А итальянец Маттео Берреттини, доставшийся ему в 1/16 «мастерса» в Монако, выглядел подходящим соперником для стартового матча на грунте.

Опытный и известный мастер, доходивший в 2021 году до финала Wimbledon, 29-летний Берреттини из-за хронических проблем с косыми мышцами живота в январе был вынужден пропустить Australian Open, на шести предыдущих турнирах ни разу не смог выиграть больше двух матчей подряд, а на прошлой неделе на грунте в Марракеше сразу же уступил малоизвестному перуанцу Игнасио Бусе.

Занимая в рейтинге АТР лишь 90-е место, итальянец попал в сетку Rolex Monte-Carlo Masters благодаря wild card, но во встрече с Медведевым сразу же оправдал ее, организовав сенсацию.

Дело даже не в том, что россиянин уступил сопернику, над которым раньше трижды подряд брал верх, а в результате — 6:0, 6:0 всего за 50 минут. Самым упорным оказался первый гейм, по ходу которого Медведев не реализовал два брейк-пойнта. После этого в оставшихся 11 геймах он умудрился взять лишь 13 очков. Не помог даже выплеск эмоций после второго гейма второй партии. Сломав ракетку, Медведев лишь получил замечание от судьи на вышке.

В итоге россиянин в XXI веке стал третьим теннисистом из топ-10 АТР, который потерпел сухое поражение. (В 2005 году на итоговом турнире аргентинец Гастон Гаудио проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, а десять лет назад в Риме чех Томаш Бердых был бит бельгийцем Давидом Гоффеном.) Более того, налицо негативная тенденция, ведь с учетом предыдущего матча, против Франсиско Серундоло в Майами, Медведев отдал под ноль три партии из пяти.

А вскоре сетку Rolex Monte-Carlo Masters покинул последний российский теннисист — Андрей Рублев, который со счетом 4:6, 1:6 уступил 47-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу. Исход этого матча тоже можно считать по-своему неожиданным, поскольку три года назад Рублев брал в Монте-Карло титул. Однако сейчас на качестве его игры, видимо, сказалась травма верхней части спины, проявившаяся в понедельник в матче первого круга против португальца Нуну Боржеша. Как бы то ни было, Рублеву, как и Медведеву, не удалось повторить в Монако свой прошлогодний результат — достичь третьего круга, и теперь со своего нынешнего 15-го места в рейтинге он рискует опуститься немного ниже. Медведева, кстати, из топ-10 может вытеснить Александр Бублик. Правда, для этого лидеру тенниса Казахстана требуется выиграть еще два матча, в том числе четвертьфинал, в котором его соперником, скорее всего, будет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Евгений Федяков