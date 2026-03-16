Без брейка и упрека

В решающем матче BNP Paribas Open завершившегося в Индиан-Уэллсе турнира категории Masters 1000 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $9,4 млн Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру. Показав хороший теннис и ни разу не отдав свою подачу, россиянин уступил итальянцу два тай-брейка. По итогам этого состязания Медведев поднялся в рейтинге АТР с одиннадцатого на десятое место.

Уровень игры, который Даниил Медведев (на фото справа) показал в Индиан-Уэллсе, произвел впечатление на экс-первую ракетку мира Андре Агасси, побеждавшего там 25 лет назад

Фото: Mark J. Terrill / AP Уровень игры, который Даниил Медведев (на фото справа) показал в Индиан-Уэллсе, произвел впечатление на экс-первую ракетку мира Андре Агасси, побеждавшего там 25 лет назад

Перед финалом BNP Paribas Open было понятно, что его победитель будет обладателем редкого достижения — станет всего лишь третьим теннисистом, выигравшим все шесть «мастерсов» на харде. Раньше подобным могли похвастаться лишь Роджер Федерер и Новак Джокович, а теперь к ним присоединился Янник Синнер. Хотя, если бы не пара розыгрышей, на месте итальянца вполне мог быть и Даниил Медведев. В прекрасном стиле переиграв в полуфинале нынешнюю первую ракетку мира Карлоса Алькараса, он и во встрече с Синнером показал очень качественный теннис, достойный престижного титула.

После таких поражений принято ссылаться на невезение, которое, дескать, в решающие моменты помешало проигравшему. Однако в данном случае делать подобный вывод было бы несправедливо.

Медведеву действительно немного не повезло, однако в целом результат матча полностью соответствует логике игры. Как ни хорош был россиянин, пытавшийся за счет собственной активности переиграть мощнейшего оппонента, а тот все-таки был немного лучше.

В двенадцати геймах, проведенных на чужой подаче, Медведеву ни разу не удалось выиграть более двух очков, в то время как Синнер имел реальнейший шанс минимум на один брейк. В седьмом гейме первой партии, пожалуй, самом интригующем в этом матче, россиянин имел 15:40, но вовремя собрался и не позволил сопернику вырваться вперед, завершив в свою пользу в том числе затяжной розыгрыш из двадцати ударов.

На первом тай-брейке Синнер оставался верен себе и все семь раз подал с первого мяча. Тем не менее при счете 5:5 Медведеву представился шанс. Удачно сыграв на приеме, он, кажется, был готов убивать у сетки высокий мяч, но изменил свое решение, убрал ракетку, и тот вместо аута предательски опустился на медведевской половине корта под самую заднюю линию. Вскоре при счете 6:6 последовала ошибка россиянина, оказавшаяся решающей. Не будучи любителем затяжных матчей на 35-градусной жаре, которая в марте часто свойственна Индиан-Уэллсу, Синнер четко разыграл тот сетбол.

Во втором сете солнце шпарило так же нещадно, а теннисисты продолжали щеголять постоянством.

Медведев в шести геймах на своей подаче проиграл девять очков, а Синнер — вообще всего четыре. Тем удивительнее было наблюдать первую половину второго тай-брейка: допустив двойную ошибку, итальянец отставал 0:4. К тому моменту Медведев с учетом двенадцатого гейма выиграл восемь мячей подряд, но рассуждения о переломе, к которым подталкивала ситуация, оказались преждевременными.

Вот если бы россиянин смог оставить за собой следующий розыгрыш, третьего сета, скорее всего, было бы не миновать. Но Синнер добился чужой ошибки при ударе слева. Этой малости хватило, чтобы Медведев чуть-чуть смягчил плотность своих ударов, а итальянец, наоборот, вернул себе уверенность. Теперь уже Синнер выдал эффектную серию из семи очков подряд. Она-то через 1 час 55 минут после начала матча и принесла ему победу — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Итоговая статистика встречи не оставляет сомнений в справедливости такого исхода. Из 47 очков, разыгранных на своей первой подаче, Синнер уступил всего четыре.

Кроме того, он реализовал все восемь своих выходов к сетке и закончил матч с почти равным балансом активно выигранных очков и невынужденных ошибок (минус три). У Медведева же этот важнейший показатель ровно в три раза хуже, да и подавал он не столь стабильно. Тем не менее итоги турнира в Индиан-Уэллсе следует признать для россиянина просто шикарными. Добравшись в Калифорнию из Дубая лишь за два дня до своего первого матча в связи закрытием воздушного пространства в ОАЭ, он практически мгновенно адаптировался, блестяще провел пять матчей, в том числе против прошлогоднего чемпиона британца Джека Дрейпера и первой ракетки мира Карлоса Алькараса, достойно выглядел на фоне Синнера и вернулся в первую десятку, вытеснив из нее Александра Бублика.

Что касается итальянца, то он своим первым титулом в нынешнем сезоне дал понять, что Алькарасу в споре за лидерство в рейтинге не следует расслабляться. Отставание Синнера от испанца сократилось с 3150 до 2150 очков. Это по-прежнему много, однако на дистанции около трех месяцев даже такой приличный запас Алькарасу ничего не гарантирует.

Евгений Федяков