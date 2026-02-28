Повторение без игры

Чемпионом Dubai Duty Free Tennis Championships, завершившегося в ОАЭ турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $3,3 млн, объявлен Даниил Медведев, первенствовавший там три года назад. Соперник россиянина голландец Таллон Грикспор из-за травмы левой ноги не смог выйти на финал. Для Медведева это второй титул в этом сезоне и 23-й — в общей сложности. Однако одно и то же состязание АТР ранее он дважды не выигрывал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Rula Rouhana / Reuters Даниил Медведев

Фото: Rula Rouhana / Reuters

О том, что финал Dubai Duty Free Tennis Championships между Даниилом Медведевым и Таллоном Грикспором может быть отменен по соображениям безопасности, стало известно 28 февраля утром после обострения обстановки в Персидском заливе. Однако в итоге матч не состоялся по иной причине. Через несколько часов стало известно, что 29-летний голландец не сможет выйти на корт из-за проблем с левым бедром, проявлявшихся еще в ходе полуфинала против Андрея Рублева. «Сегодня утром в больнице мне провели несколько обследований, показавших, что травма довольно серьезная. Она вынудит меня не выходить на корт не только сегодня, но и в течение ближайших недель»,— отметил Грикспор на церемонии награждения.

Таким образом, Медведев, признавшийся, что хотел бы выиграть турнир иначе, был объявлен чемпионом. Кроме $619 тыс. призовых россиянин получил 500 рейтинговых очков, позволивших ему вплотную приблизиться к замыкающему топ-10 рейтинга АТР Александру Бублику из Казахстана. Теперь десятую и одиннадцатую ракетки мира разделяют всего 45 баллов. Это очень мало.

Главная особенность нынешнего успеха Медведева состоит в другом. Завоевав второй титул в этом сезоне и 23-й — в общей сложности, он впервые выиграл один и тот же турнир во второй раз.

Три года назад он, так же как и сейчас, не отдал в Дубае ни одной партии, только не в четырех матчах, а в пяти, в том числе финале против Рублева. Таким образом, уникальнейшая для АТР медведевская серия из 22 побед в 22 разных городах наконец прервалась.

Теннис, который демонстрировал Медведев на протяжении всей недели, намекает, что россиянин не в последний раз в этом году добился серьезного успеха. Уверенной игре Медведева, конечно, способствовало удобное для него быстрое покрытие, которое используется в Дубае. Но теперь уже окончательно ясно, что прошлогодний кризис в карьере экс первой ракетки мира миновал. За два месяца нынешнего сезона Медведев выиграл титулы в Брисбене и Дубае, дошел до 1/8 финала на Australian Open и в общей сложности набрал 1000 рейтинговых очков, уступая лишь испанцу Карлосу Алькарасу (2500 баллов) и сербу Новаку Джоковичу (1300). Для попадания на итоговый турнир АТР в Турине нужно иметь порядка 4200 баллов, то есть итоги января и февраля для сильнейшего российского теннисиста можно в целом признать удачными. Следующим турниром в его графике будет «мастерс» в Индиан-Уэллсе, стартующий 4 марта. В 2023 году, взяв в Дубае титул, россиянин дошел на американском «тысячнике» до финала, а в прошлом сезоне выбыл там в полуфинале.

Евгений Федяков