В Ярославле построят объездную дорогу из-за строительства моста

В Ярославле в июне начнется строительство объездной дороги на время работ по созданию транспортной развязки на Тормозном шоссе в рамках возведения третьего моста через Волгу. Об этом на заседании профильной комиссии муниципалитета сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев.

Тормозное шоссе

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Тормозное шоссе

«У нас будет выполнено устройство временной объездной дороги и уширений. Рабочая документация подготовлена. Ориентировочно с июня подрядчик приступит к строительству объездной дороги. Все транспортные средства, в том числе общественный транспорт, поедут по указанной дороге»,— сказал господин Сергеев.

Строить объездную дорогу будет ООО «Трансстроймеханизация» Нацпроектстроя, с которым заключен контракт ценой 4 млрд руб. Контракт, помимо транспортной развязки на Тормозном шоссе, включает строительство эстакадной части на правом берегу Волги, которое уже ведется. Все работы будут завершены до 1 декабря 2026 года.

В рамках реконструкции Тормозного шоссе, по словам господина Сергеева, также будет выполнено устройство новой ливневой канализации, появятся две новые остановки и освещение.

Алла Чижова