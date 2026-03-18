Строители ярославского моста приступили к бетонированию ростверка первой опоры

В Ярославле строители нового моста через Волгу приступили к бетонированию ростверка первой опоры. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Основание опоры уже сформировано, и после этого можно переходить к возведению самой конструкции моста. Первая опора — одна из самых сложных и широких на эстакадной части. Здесь будет не только основное движение, но и съезды и заезды на мост. Поэтому фундамент усиленный — он опирается на десятки свай, каждая из которых проходит строгую проверку качества»,— написал губернатор.

Как добавил зампред областного правительства Роман Душко, на эстакаде будет шесть полос. Фундамент стоит на 56 буронабивных сваях.

Работы по строительству моста идут на первом участке объекта во Фрунзенском районе. Строит мост ООО «Трансстроймеханизация», входящее в дивизион «Дороги и мосты» холдинга «Нацпроектстрой». В строительстве задействован ярославский «Мостоотряд-6». Первый этап работ, включающий транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги, планируют закончить до декабря 2026 года.

Строительство стартовало в ноябре 2025 года. Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Общая протяженность дороги превысит 3 км. Задача моста — снять транспортную нагрузку с исторического центра города. Федеральный бюджет выделяет на строительство объекта 32 млрд руб. По оценке губернатора Михаила Евраева, мост будет готов в 2029 году.

Алла Чижова