Глава «Ренессанс Капитала» подтвердил оценку Ситибанка при продаже в $200 млн

В четвертом квартале 2025 года Citigroup отразила убытки в размере $1,2 млрд из-за планов продать АО «Ситибанк». В отчете американского банка, направленном в конце декабря минувшего года в SEC (форма 8-К), сделка оценивалась в $200 млн. Глава «Ренессанс Капитала» Максим Орловский подтвердил в интервью «Ъ», что сделка была денежной. По его словам, данные, отраженные в отчетах, «не могут не соответствовать действительности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Данная сделка не допускает обратного выкупа. «Это clean exit (чистый выход.—“Ъ”), соответственно, нет никаких опционов. С этим связана и оперативная смена наименования на РенКап банк»,— отметил господин Орловский.

В феврале «Ренессанс Капитал» объявил о завершении сделки по покупке 100% акций АО КБ «Ситибанк». После смены владельца кредитную организацию переименовали в АО «РенКап Банк». Продолжая деятельность под единым брендом «Ренессанс Капитала», компания сохранила статус самостоятельной бизнес-единицы в составе группы и прежних клиентов, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании и стран Евросоюза.

