«Ренессанс Капитал» купил Ситибанк

Инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» объявила о завершении сделки по приобретению 100% акций АО КБ «Ситибанк» (российская «дочка» американской Citigroup). Об этом сообщила пресс-служба «Ренессанс Капитала».

В пресс-релизе отмечается, что право собственности официально перешло к новому владельцу. Отлагательные условия по сделке отсутствуют. Стоимость договора стороны раскрывать не стали.

После смены собственника Ситибанк переименуют в АО «РенКап Банк». Кредитная организация продолжит деятельность под единым брендом «Ренессанс Капитала». При этом банк сохранит статус самостоятельной бизнес-единицы в составе группы и продолжит обслуживать прежнюю клиентскую базу, включая инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании и стран Евросоюза.

В 2022 году Citigroup начала постепенное сворачивание розницы и работы с малым и средним бизнесом из-за решения сократить присутствие в России. В конце 2022-го Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку «Уралсиб». В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капитал Финансовый Консультант» купить 100% акций российского Ситибанка.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Ситибанк дождался своего „Ренессанса“».