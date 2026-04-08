Ставропольский экспорт сократился на 15% в первом квартале 2026 года

Внешнеторговый оборот Ставропольского края по итогам первых трех месяцев года продемонстрировал отрицательную динамику в количественном выражении, столкнувшись с необходимостью адаптации к новым логистическим маршрутам и агрессивной ценовой политике поставщиков из Центральной Азии. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (ТПП СК) Борис Оболенец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, несмотря на то что регион уверенно удерживается в топ-10 субъектов РФ по количеству оформляемых внешнеторговых операций наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, реальная активность бизнеса в начале года заметно снизилась. Основным индикатором здесь служит динамика выдачи экспортных сертификатов – специальных документов, которые торгово-промышленная палата оформляет на каждую отдельную товарную партию для подтверждения страны ее происхождения. Это является обязательным требованием таможенных органов и необходимым условием для получения тарифных льгот на зарубежных рынках. Статистика палаты показывает, что в январе и феврале спад числа таких отгрузок достигал 30% относительно показателей прошлого года, и лишь благодаря частичному восстановлению в марте общее снижение по итогам квартала составило порядка 15%.

«Ситуация в экспортном секторе сегодня остается достаточно напряженной, и мы фиксируем этот спад прежде всего в натуральном выражении, то есть в количестве партий, уходящих за рубеж. Наш основной экспортный портфель – пшеница, минеральные удобрения, мясо птицы и мука – сейчас находится под серьезным давлением со стороны производителей из Казахстана и Узбекистана. Конкуренты зачастую заходят на рынки с готовой продукцией по цене, фактически равной стоимости сырья, которое закупают наши предприятия. В сочетании с тем, что логистика, например на иранском направлении, требует полной перенастройки, это вынуждает экспортеров работать в условиях предельно низкой маржинальности. При этом важно учитывать, что статистика "в штуках" не всегда отражает финансовую сторону: количество выданных сертификатов может падать, в то время как денежная выручка, по оценкам профильных ведомств, еще в прошлом году не демонстрировала уверенного роста», – подчеркнул Борис Оболенец.

В ТПП отмечают, что, несмотря на текущие вызовы, Ставрополье сохраняет высокую диверсификацию поставок и потенциал для маневра.

Роман Лаврухин