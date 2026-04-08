Новый OMODA C5: больше, чем рестайлинг

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум» Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

Компания OMODA представила обновленную модель C5. Многие поначалу воспринимают ее как обычный рестайлинг или максимум как фейслифтинг прошлой версии. Казалось бы, изменили внешность — и на этом все. Но на деле новый OMODA C5 прошел куда более глубокую модернизацию. Модель затронула не только экстерьер, но и интерьер, цифровую среду и техническую часть. А вместе с этим изменилось и общее восприятие автомобиля — его характер, настроение и сам подход к тому, каким должен быть современный городской кроссовер. Прежний OMODA C5 и без того был автомобилем, который покупали в том числе за внешность. Он сразу выделялся на дороге и выглядел свежо на фоне многих одноклассников. У новой версии подход другой. Если раньше дизайн был просто ярким, то теперь он стал более цельным и зрелым.

Передняя часть нового OMODA C5 полностью переосмыслена. Изменился характер оптики, по-другому выглядит световая графика, иначе воспринимается сам «взгляд» автомобиля. Общий стиль стал более собранным и современным, а в облике появилось больше визуальной уверенности. Это уже не просто знакомый C5 с обновленными деталями, а кроссовер, который выглядит так, будто бренд заново собрал его образ под актуальный фирменный стиль.

Изменились и пропорции. Если у прежнего OMODA C5 габариты составляли 4400 x 1830 x 1588 мм при колесной базе 2630 мм, то новый OMODA C5 вырос до 4545 x 1824 x 1588 мм, сохранив ту же колесную базу. То есть автомобиль стал заметно длиннее, но остался узнаваемым по силуэту. За счет этого он выглядит солиднее и визуально ближе к старшей модели в линейке — OMODA C7. Важно и то, что эти изменения работают не только на стиль, но и на практичность. Внешность нового OMODA C5 изменилась заметно, но не менее серьезная работа проведена и в салоне. Причем речь не только о новом руле, переработанной центральной консоли и общем визуальном стиле. Если у прежнего C5 приборная панель и мультимедиа были объединены в единый цифровой блок с двумя экранами по 10,25 дюйма, то теперь архитектура стала другой: экран панели приборов и центральный дисплей разделены. При этом мультимедийный экран нового OMODA C5 вырос до 15,6 дюйма, а цифровая приборная панель, в зависимости от комплектации, имеет диагональ 8 или 8,88 дюйма.

Изменилась и сама логика взаимодействия с системой. Новый OMODA C5 получил современную мультимедийную платформу на процессоре Snapdragon 8155 с 16 Гб оперативной памяти. За счет этого интерфейс работает быстрее, отклик становится точнее, а пользоваться большим экраном в повседневной эксплуатации заметно комфортнее. По сути, это уже уровень старшей OMODA C7: цифровые решения, которые раньше были доступны только во флагмане, теперь пришли и в OMODA C5. За счет этого интерьер воспринимается иначе. В нем меньше декоративной технологичности и больше реального удобства: понятная компоновка, более современная цифровая среда и другой уровень комфорта в повседневном использовании. Поэтому новый OMODA C5 ощущается не как прежняя версия со слегка обновленным салоном, а как автомобиль с другой внутренней архитектурой и другим уровнем цифрового комфорта.

Одна из самых интересных перемен в новом OMODA C5 заключается в том, что стиль больше не выглядит чем-то, что существует отдельно от практичности. Если раньше модель прежде всего ассоциировалась с ярким дизайном, то теперь она заметно сильнее раскрывается и в ежедневной эксплуатации. Новый кузов стал длиннее, а багажник прибавил в объеме: если у прежнего OMODA C5 он составлял 378 литров, то у новой версии — уже 422 литра, а при сложенных сиденьях второго ряда объем достигает 1149 литров. Для повседневной жизни это куда важнее, чем может показаться. В реальной эксплуатации дополнительные литры багажного пространства и более продуманная компоновка оказываются не абстрактной цифрой из характеристик, а вполне ощутимым преимуществом. Пакеты, дорожные сумки, детские вещи, покупки на выходные — все это размещается в автомобиле заметно удобнее и практичнее. Именно здесь новый OMODA C5 ощущается более зрелым. Он не отказывается от выразительного образа, но теперь заметно лучше отвечает и на вполне практичные ожидания владельца.

Есть обновления, которые заметны с первого взгляда, а есть те, что раскрываются только в повседневном использовании. У нового OMODA C5 много и таких перемен. Бренд заметно поработал над акустическим комфортом. Новый OMODA C5 получил многослойные шумопоглощающие стекла и переработку 65 зон акустики салона. В результате внутри стало тише, а сама атмосфера в движении — более спокойной и комфортной. Такие изменения незаметны визуально, но именно они во многом формируют ощущение более продуманного и зрелого автомобиля. Сюда же относится и переработка сидений, и в целом более внимательное отношение к эргономике. Новый C5 стал не только ярче выглядеть. Он стал больше соответствовать ожиданиям тех, кто хочет от автомобиля не просто эмоций, но и полноценного комфорта.

Еще одна важная часть переосмысления — не просто большой экран мультимедиа, а сценарий взаимодействия с ней. В новом OMODA C5 система стала заметно удобнее в повседневном использовании. Центральный экран поддерживает кастомизацию панели навигации, так что водитель может собрать на нем именно тот набор иконок и функций, которым пользуется чаще всего. Это делает интерфейс не просто красивым, а по-настоящему личным и удобным. Изменилась и работа голосового управления. Голосовой помощник понимает больше команд, а система умеет распознавать, с какого места в салоне подана команда. Зачастую это не менее важно, чем размер экрана: автомобиль точнее реагирует на действия водителя и пассажиров, а пользоваться функциями становится проще и удобнее. К этому добавляются беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с активным охлаждением. В результате мультимедиа в новом OMODA C5 воспринимается уже не просто как отдельный элемент салона, а как действительно удобная система, которая лучше вписывается в ежедневный ритм владельца.

Прежний OMODA C5 в переднеприводной версии с турбомотором 1.5 был оснащен вариатором. Новый OMODA C5 с тем же двигателем 1.5 получил уже 6-ступенчатую роботизированную коробку передач. Формально мощность осталась прежней, но характер автомобиля стал другим. Роботизированная коробка передач дает иное ощущение от разгона, переключений и общей собранности машины. Благодаря этому новый C5 получил другое поведение в движении, иной пользовательский опыт за рулем. Именно поэтому OMODA C5 называют полностью новой моделью бренда: обновление оказалось глубже, чем может показаться с первого взгляда.

Это уже другой OMODA C5

Если собрать все воедино, картина получается следующей: новый OMODA C5 — это не прежний автомобиль с более свежей внешностью. У него другой экстерьер, другой интерьер, другой уровень цифровой среды, больше практичности и иное ощущение от повседневной эксплуатации. Даже в технической части обновление не свелось к сохранению старого решения: переход с вариатора на роботизированную коробку уже сам по себе меняет характер модели. Новый OMODA C5 — это полноценное переосмысление модели. Он сохранил главное — выразительный стиль и узнаваемый характер, за которые его ценили раньше. Но при этом стал взрослее, удобнее, технологичнее и практичнее.

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420

+7(861)202-57-09

omoda-adv-arm.ru

ООО «АВТО ДЛЯ ВАС ПРЕМИУМ»