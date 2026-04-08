На Дону объявили штормовое предупреждение из-за дождя и сильного ветра
В Ростовской области до конца суток 8 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как уточняется в сообщении, в регионе местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-22 м/с. Жителям области рекомендуют не превышать скорость во время езды на автомобиле, не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, а также рекламными щитами и витринами.