В Краснодаре пройдет седьмая региональная конференция ПРО.ТЕХ

Событие 17 апреля объединит представителей бизнеса, технологических компаний, разработчиков и институтов развития для обсуждения практического внедрения современных решений в экономику региона. Мероприятие проведут в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— За четыре года конференция ПРО.ТЕХ показала устойчивую динамику развития: более 4 тысяч регистраций, свыше 1,5 тысячи участников на площадке и более 150 спикеров. Конференция уже становится площадкой, где формируются реальные партнерства и запускаются совместные проекты. Так, на конференции компания «Пространство интеллектуальных решений» с проектом EyeTech заключила соглашения с медицинскими клиниками «ФАКТ» и «НЬЮ ВИЖН». Наша задача — масштабировать такие практики, обеспечивая внедрение отечественных решений в экономику региона и укрепление технологического суверенитета,— отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Тема конференции этого года — «ИИ, роботы и люди». В центре внимания применение искусственного интеллекта и больших данных, роботизация производств, вопросы кибербезопасности, развитие суверенной цифровой инфраструктуры, а также государственные инструменты поддержки технологических проектов.

Отдельный блок форума посвятят взаимодействию человека и технологий в условиях цифровой трансформации экономики. Конференция пройдет на площадке многофункционального центра «Стань Чемпионом» в Краснодаре.

Мероприятие организует Фонд развития инноваций Краснодарского края при поддержке регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Партнер-оператор — инновационный центр «Аквариум».

Конференцию проводят с 2022 года. На секциях форума обсуждают направления технологического развития ключевых отраслей региона — от агропромышленного комплекса и туризма до логистики и городской среды. Также в рамках конференции проводят экспертную сессию, где авторы инновационных проектов могут получить обратную связь от экспертов.

