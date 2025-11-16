Холодный расчет

Подконтрольная экс-руководителю «Сбербанк Капитала» Вагану Гаспаряну компания «Бумеранг капитал» получила 65% в новом бизнесе по производству замороженной римской пиццы. На арендованных в Москве мощностях она планирует выпускать по 300 тыс. единиц продукции в месяц. В контексте роста спроса на замороженную пиццу рентабельность этого бизнеса по чистой прибыли достигает 10–13%.

ООО «Бумеранг капитал» получило 65% долей в ООО «Колизей», зарегистрированном в начале сентября. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой структуры — производство хлебобулочных изделий длительного хранения, следует из СПАРК. Профильным сегментом, вероятно, станет замороженная пицца: в октябре «Колизей» зарегистрировал домен colosseopizza.ru.

В «Бумеранг капитале» “Ъ” пояснили, что предприятие будет специализироваться на выпуске замороженной римской пиццы на арендованных мощностях в Москве.

Объем производства может составить 300 тыс. изделий в месяц. Продукцию планируется поставлять в розницу и заведения общепита. В компании не раскрыли объем инвестиций, но пояснили, что рассчитывают на быструю окупаемость. Оставшиеся 35% долей в ООО «Колизей» у Ильи Денисика. Оперативно связаться с ним не удалось. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что запуск такого производства мог обойтись в 200–250 млн руб.

Компания «Бумеранг капитал» создана в 2024 году и, согласно СПАРК, контролируется Ваганом Гаспаряном. В 2020–2023 годах он исполнял обязанности главы «Сбербанк Капитала». Фокус инвестиций «Бумеранг капитала» сосредоточен преимущественно на компаниях в сфере розничного бизнеса и поставок продуктов питания. Так, в 2024 году компания «Ароса-Логистика» привлекла «Бумеранг капитал» для развития выкупленных ею активов австрийской сети Selgros (см. “Ъ” от 28 ноября 2024 года). В сентябре структуры «Бумеранга» получили долю в производителе салатов «Прованс», сотрудничающем с крупными сетями общепита (см. “Ъ” от 10 сентября).

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина называет полуфабрикаты одним из наиболее растущих сегментов FMCG-рынка. Их производство, по ее мнению, будет ежегодно прибавлять по 10–11% до 2028 года.

Интерес потребителей именно к пицце высокий. Согласно «Нильсен», ее розничные продажи с сентября 2024 года по август 2025 года в натуральном выражении выросли на 17% к предыдущим 12 месяцам, в денежном — на 37%.

Наиболее востребованными брендами в категории в январе—июне 2025 года, по данным NTech, стали Zotman, La Trattoria и «Гранд меню». На них пришлось 65,2% денежных продаж.

Спрос стимулирует интерес к направлению бизнеса. Так, о начале производства замороженной пиццы в конце октября сообщила ГК «Талина» (см. “Ъ” от 31 октября).

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев считает, что рентабельность производства замороженных хлебобулочных изделий может достигать 30%, в то время как для свежего хлеба речь идет о 2–3%. Доходность во многом обеспечивают длительный срок хранения и возможность оптимизировать логистику: свежую продукцию нужно доставлять потребителям ежедневно, а замороженную — достаточно возить раз в неделю. Эксперт добавляет, что спрос на хлебобулочные полуфабрикаты сейчас превышает предложение.

Альбина Корягина оценивает чистую рентабельность выпуска замороженной пиццы в 10–13%. Но она не исключает, что часть потребителей в этом сегменте постепенно будет переориентироваться на свежую продукцию. «Люди нередко ассоциируют заморозку с низким качеством и при прочих равных лучше закажут пиццу с доставкой, чем купят в супермаркете»,— поясняет эксперт. Одновременно именно розничные сети пока остаются основным каналом сбыта. На них, по мнению госпожи Корягиной, приходится 75% реализуемой в России замороженной пиццы. Для выхода в федеральные сети производителям нужен значительный объем — не менее 5 млн штук в год, добавляет она.

