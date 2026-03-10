Покупатели остыли к кофе

Продажи горячего кофе навынос по всей России снижаются с начала года. Причина — в аномальных погодных условиях и большом количестве праздничных и выходных дней. В то же время спрос в точках самообслуживания, напротив, вырос из-за ориентации потребителей на более низкие цены.

В январе—феврале 2026 года объем продаж кофе навынос по всей России снизился на 3% год к году, а средний чек увеличился на 8%, до 233 руб., подсчитали аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу “Ъ”.

В начале этого года продажи кофе навынос были умеренными, говорит директор по маркетингу и клиентскому сервису компании «СПАР Миддл Волга» (развивает сети магазинов Spar и Eurospar) Елена Кульпина. Она связывает это с аномальными погодными условиями этой зимой и длительными праздниками в январе, которые продолжались 12 дней. Потребление кофе навынос в рабочие дни выше, чем в выходные, уточняет эксперт.

Также причиной снижения спроса на горячий кофе стало закрытие части кофеен. Ряд игроков в сегменте не выдержали конкуренции, в том числе из-за растущей популярности домашнего приготовления кофе, поясняют в «Платформа ОФД». По данным сервиса «Яндекс Карты», 1 марта 2026 года по всей России работало 25,7 тыс. кофеен, что на 1% меньше год к году.

В то же время потребление кофе в точках самообслуживания, напротив, выросло.

По данным сети «Точка черного», в первые два месяца 2026 года граждане выпили 1,94 млн л кофе, или 131 млн чашек, купленных в точках самообслуживания, что на 20% больше год к году. В микромаркетах Uvenco и кофе-пойнтах SELF в Москве было продано около 1 млн чашек, что на 25% больше год к году.

Рост потребления кофе из автоматов — тенденция последних лет, связанная с изменением потребительских привычек и развитием кофейного оборудования, уверена директор по маркетингу «Росинтера» (сети IL Patio, «Планета суши», «Лалибела кофе») Элла Нистратова. Покупатели кофейных напитков отказываются от традиционных кофеен в пользу автоматизированных кофейных корнеров с самообслуживанием при нескольких условиях, а именно при сохранении объема и качества напитка, ассортиментного ряда, удобства потребления, удачной локации, дополнительных опций (сиропы, специи), а также при более низкой цене, перечисляет операционный директор ГК Uvenco Сергей Каледин.

Автоматизированные кофейни не могут предложить авторские напитки, их важнейшее преимущество — именно цена, продолжает господин Каледин.

В условиях снижения покупательной способности, обусловленного экономическими факторами, потребители зачастую выбирают кофейни самообслуживания, добавляет он. По данным сети «Точка черного», в январе—феврале 2026 года средняя стоимость чашки кофе в точках самообслуживания составляла 128 руб., что на 16% больше год к году.

Сервис продажи горячего кофе стал популярен в ритейле в последние три года и в будущем будет только развиваться, уверена Елена Кульпина. Для многих покупателей кофе навынос — это не просто привычка, но и существенная экономия бюджета и времени, особенно в крупных городах, отмечает она. К тому же ритейлеры уже активно конкурируют не только с кофейнями, но и с точками общепита.

В 2025 году продажи готовой еды с доставкой превысили 170 млрд руб., увеличившись на 25% год к году, следует из подсчетов Infoline. Крупнейшим каналом по продажам готовой кулинарии остаются супермаркеты, продажи в которых приблизились к 240 млрд руб., что на 10% больше год к году, и мягкие дискаунтеры с объемом продаж более 210 млрд руб., что больше на 35% год к году, уточняют аналитики компании.

