Защита Чемезовой обжалует решение суда по делу о предоставлении субсидий

Защита бывшей супруги экс-замгубернатора Олега Чемезова Ирины Чемезовой намерена обжаловать решение арбитражного суда по делу о предоставлении субсидий из областного бюджета, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Михаил Яшин. Напомним, компания госпожи Чемезовой «Новый мир» проиграла в суде свердловскому департаменту по развитию туризма. Компания требовала признать исполненным соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Яшина, суд «не обратил внимания на существенные доказательства», представленные стороной защиты. Речь идет об актах проверок департамента, отсутствии претензий к компании, наличии построенных и принятых объектов, а также полной финансово-экономической отчетности.

«До этого было много исков департамента к другим компаниям региона по поводу реализации грантов в сфере туризма, у которых даже объектов нет построенных на участке или построено менее 50% заявленного. Эти компании не прошли проверок департамента по туризму, не сдали отчетность в надлежащем виде, тем не менее арбитражный суд принимает решение в их пользу. Нам решение суда непонятно, обязательно будем подавать апелляцию. Потому что вины Чемезовой нет, она заложник ситуации»,— заявил адвокат.

Ирина Чемезова владеет ООО «Новый мир» с марта 2023 года, следует из данных системы «Спарк», хотя само общество зарегистрировано в 2007 году и успело сменить нескольких владельцев. Компания занималась обустройством пляжа Tava на озере Таватуй, который открылся в 2025 году. Руководителем компании до февраля 2024 года была Ксения Тарасова, затем эту должность заняла сама Ирина Чемезова.

На сегодняшний день Ирина Чемезова находится под домашним арестом. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц и по предварительному сговору). Дело связано со строительством пляжа Tava на озере Таватуй и возможным нецелевым использованием грантов. Сама Ирина Чемезова вину не признает, ее защита утверждает, что доказательства были собраны незаконно, а гранты были использованы по назначению.

Полина Бабинцева