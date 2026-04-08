«Турбо Облако» запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме «Базис»

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме «Базис». Решение позволяет клиентам развернуть в «Турбо Облаке» импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

В состав сервиса входят сертифицированные ФСТЭК России платформа Basis Dynamix для управления виртуальными серверами на базе собственного гипервизора первого типа Basis vCORE, а также средство защиты среды виртуализации Basis Virtual Security и система резервного копирования Basis Virtual Protect. Такое сочетание позволяет в рамках единого контура одновременно управлять инфраструктурой и обеспечивать ее защиту.

Заказчик получает полный контроль над виртуальной инфраструктурой: может управлять виртуальными машинами, сетями и дисками, а также автоматизировать жизненный цикл приложений. За счет имеющихся механизмов оркестрации и поддержки REST API 1 и Terraform 2 решение встраивается в существующие ИТ-процессы, помогает быстрее запускать новые продукты и проверять гипотезы.

Отдельный функциональный блок связан с безопасностью. Средство защиты среды виртуализации Basis Virtual Security контролирует запуск и изменение виртуальных машин, отслеживает события в инфраструктуре и управляет доступом пользователей. Это позволяет выстраивать защищенные ИТ-контуры, соответствующие как требованиям регулятора, так и внутренним требованиям заказчиков.

Новый сервис «Турбо Облака» легко масштабируется под задачи любого бизнеса: компании могут оперативно увеличивать или перераспределять объем ресурсов без закупки собственного оборудования. Размещение в дата-центрах ИТ-сервис-провайдера полного цикла РТК-ЦОД на территории России, а также круглосуточный мониторинг и техническая поддержка обеспечивают высокий уровень доступности и надежности.

Александр Обухов, генеральный директор «Турбо Облако»: «Запуск виртуальной инфраструктуры на базе платформы "Базис" — это логичное развитие портфеля "Турбо Облака" и ответ на запрос бизнеса на импортонезависимые облачные решения. Ранее мы уже работали с решениями нашего партнера в проектах частных облаков, а теперь расширили этот опыт на публичную облачную инфраструктуру. Мы предлагаем клиентам не просто ресурсы, а полноценную управляемую среду, которая сочетает гибкость, безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Это особенно важно для компаний с критичными ИТ-системами и высокими требованиями к защите данных».

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Мы видим растущий спрос на импортонезависимые облачные решения со стороны компаний, которые стремятся повысить безопасность, гибкость и управляемость своих ИТ-систем независимо от внешних факторов. Новый сервис позволит нашим клиентам быстро и без значительных затрат развернуть надежную управляемую среду, обеспечивая высокий уровень защиты и соответствие регуляторным требованиям. Это особенно важно для предприятий с критическими бизнес-процессами в южных регионах, где безопасность данных и стабильность инфраструктуры выходят на первый план».

1 Архитектурный стиль взаимодействия между клиентом и сервером через протокол HTTP 2 Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления инфраструктурой по модели «инфраструктура как код»

