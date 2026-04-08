При обстрелах Белгородской области за сутки пострадали девять мирных жителей

За прошедшие сутки в Белгородской области под удар ВСУ попали семь муниципалитетов. По ним выпустили 133 беспилотника и 17 боеприпасов. Пострадали девять человек. Были повреждены 21 частный дом и 31 автомобиль. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа ВСУ атаковали автомобиль — в результате ранены двое мирных жителей. Оба продолжают лечение в областной клинической больнице. Транспортное средство повреждено. В городе Шебекино из-за детонации БПЛА пострадали три человека. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Вследствие атаки на частный дом ранена еще одна мирная жительница. Ее в тяжелом состоянии транспортировали в областную клиническую больницу. В Шебекино повреждены пять частных домов, две надворные постройки, оборудование коммерческого объекта, семь легковых и четыре грузовых автомобиля, а также линия электропередачи (ЛЭП). В селе Вознесеновка пострадали два частных дома, надворная постройка и три транспортных средства, в селе Максимовка — легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка повреждены «Газель», два частных дома и надворная постройка, в селе Маломихайловка — автомобиль и ЛЭП. В селе Муром сгорели частный дом и три хозпостройки. Суммарно муниципалитет подвергся атакам 46 БПЛА.

По Грайворонскому округу выпустили 31 беспилотник и шесть боеприпасов. В селе Головчино при атаке дрона на автомобиль пострадала супружеская пара. Оба раненых доставлены в медицинские учреждения. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу, ее мужа — в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. В районе населенного пункта также пострадал грузовой автомобиль. В городе Грайвороне повреждены четыре частных дома, три надворные постройки. Кроме того, сгорел автомобиль, еще одно транспортное средство загорелось, но было потушено. В селе Гора-Подол были повреждены два частных дома, две хозпостройки и три автомобиля.

В поселке Быценкове Краснояружского округа вследствие удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В поселке поврежден частный дом, на окраине села Вязовое — корпус сельхозпредприятия. Всего округ атаковали с помощью 32 БПЛА и 11 боеприпасов.

Сутками ранее при обстрелах ВСУ в Белгородской области один человек погиб, еще шесть пострадали.

Кабира Гасанова