Пять мирных жителей пострадали в Белгородской области от атак беспилотников

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали пятеро мирных жителей. Об этом глава региона сообщал в своем Telegram-канале вечером 7 апреля.

В городе Шебекино от детонации FPV-дрона пострадали три человека. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ног, женщина и еще один мужчина — баротравмы. Другой дрон атаковал частный дом — женщину с осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Помимо этого, в поселке Быценков Краснояружского округа пострадал водитель автомобиля. По авто ударил дрон. Мужчина получил баротравму — он госпитализирован.

Сегодня, 7 апреля, «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего ранения получили два мирных жителя.

Денис Данилов