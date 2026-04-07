Супруги пострадали при атаке беспилотника на автомобиль в Белгородской области

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю ранения получили супруги. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия атаки БПЛА на легковой автомобиль

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения ног и руки, у женщины — осколочные ранения головы, грудной клетки, живота и перелом ноги. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в Борисовскую центральную райбольницу. Автомобиль сгорел.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 12 боеприпасов и 104 беспилотника. В результате один человек погиб и шестеро были ранены.

Алина Морозова