Двое мужчин пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бойцы подразделения «Барс-Белгород» эвакуировали и доставили пострадавших в Шебекинскую центральную райбольницу. У обоих мужчин диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

Транспортное средство получило повреждения.

Сегодня утром мирный житель погиб при ударе БПЛА по машине на автодороге в Грайворонском округе Белгородской области.

Алина Морозова