При обстрелах Белгородской области за сутки один человек погиб, еще шесть ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область посредством 104 беспилотников и 12 боеприпасов. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Всего повреждены 13 жилых помещений и 18 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

По Белгороду выпустили пять беспилотников. Вследствие атаки одного из них пострадали два человека. Они лечатся в городской больнице №2. Были повреждены социальный, коммерческий и инфраструктурный объекты, четыре легковых автомобиля, а также хозпостройка.

В Волоконовском округе дрон ударил по автомобилю скорой медицинской помощи. Ранены два фельдшера и водитель. Пострадавшим оказали помощь в Валуйской ЦРБ. Они продолжат лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено. Всего ВСУ атаковали муниципалитет посредством четырех БПЛА.

В Грайворонском округе от удара дрона по легковому автомобилю на участке дороги Рождественка — Мокрая Орловка погиб мирный житель. Он скончался по пути в медицинское учреждение. Автомобиль сгорел. В городе Грайвороне в результате атак БПЛА повреждены административное здание и частный дом, в селе Гора-Подол — легковой автомобиль, в селе Ивановская Лисица — «Газель» и частный дом. Суммарно муниципалитет подвергся атакам 15 беспилотников и двух боеприпасов.

По Шебекинскому округу ВСУ выпустили 26 БПЛА. В селе Максимовка из-за удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Он получил необходимую помощь в Большетроицкой больнице и продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено. Вследствие атак дронов в городе Шебекино получили разрушения три легковых и один грузовой автомобиль, два производственных помещения, три квартиры в МКД и столько же частных домов. В селе Новая Таволжанка поврежден частный дом, в селе Маломихайловка — легковой автомобиль, в поселке Маслова Пристань — частный дом. В селе Вознесеновка сгорел легковой автомобиль, еще один получил разрушения; также пострадал частный дом.

