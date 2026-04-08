Суд встал на сторону нижегородской компании в споре с воронежским КБХА

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск нижегородского производителя чугуна, стали и ферросплавов АО «Русполимет» (принадлежит Виктору Клочаю через нижегородское ООО «Мотор-инвест») к воронежскому АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Как следует из картотеки арбитражных дел, с ответчика взыщут основной долг и неустойку по договору, заключенному 28 мая 2024 года, причем последняя продолжит начисляться до момента фактического погашения обязательств.

Таким образом, суд постановил взыскать с КБХА 18 млн руб., из которых 12,9 млн — основной долг, 3,6 млн — неустойка за период с 25 января по 26 декабря 2025-го, 1,3 млн руб. — неустойка за период с 27 декабря 2025 года по 6 апреля 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в январе ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») подало в Арбитражный суд Воронежской области четыре иска к КБХА на общую сумму около 63,5 млн руб. В середине марта суд полностью удовлетворил два из них на 2,6 млн и 44,9 млн руб. по долгам предприятия перед газоснабжающей организацией, образовавшимся в ноябре 2025 года. Заседания по другим двум искам на 4,8 млн и 11,1 млн руб. назначены на 5 мая.

Кроме того, в феврале «Газпром межрегионгаз Воронеж» направил в арбитраж еще три заявления о взыскании с КБХА совокупно 87,3 млн руб. Речь идет о задолженности за природный газ, его транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги за декабрь 2025 года. Согласно картотеке арбитражных дел, один из исков на 614,5 тыс. руб. удовлетворен полностью. Рассмотрение заявления на 71,5 млн руб. назначено на 19 мая, на 15,4 млн руб. — на 26 мая.

В середине марта стало известно, что ПАО «Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева» (РКК «Энергия», город Королев) направило в Арбитражный суд Воронежской области иск о взыскании неосновательного обогащения на 263,2 млн руб. с КБХА. Заявление принято к производству, судебное заседание по нему состоится 12 мая. По данным картотеки арбитражных дел, в марте РКК «Энергия» подала еще один иск к КБХА о взыскании неустойки по договору от 6 марта 2023 года на 18,3 млн руб. Суд оставил заявление без движения.

Кабира Гасанова