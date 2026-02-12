«Газпром межрегионгаз Воронеж» подал три иска к КБХА на почти 90 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству два исковых заявления ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО "Энергомаш"» госкорпорации «Роскосмос»). Третий иск компании принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Общая сумма требований по трем делам составляет 87,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По первому иску газоснабжающая организация требует взыскать с КБХА 71,5 млн руб. задолженности за природный газ, услуги по его транспортировке и снабженческо-сбытовые услуги за декабрь 2025 года. Заседание назначено на 31 марта. Второй иск на сумму 15,4 млн руб. принят к производству. Причины обращения и суть требований в материалах дела пока не раскрываются, заседание назначено на 24 марта. Третий иск о взыскании 614,5 тыс. руб. задолженности за декабрь 2025 года принят в порядке упрощенного производства, дата заседания пока не назначена.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются.

В конце января в Арбитражный суд Воронежской области поступило еще четыре иска ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к КБХА. Общая сумма требований по этим искам составляет 63,5 млн руб., компания через суд пытается взыскать долги с бюро. Все иски на данный момент приняты к производству, следующие заседания по двум искам назначены на 17 февраля, по еще двум — на 10 марта. В середине января ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» подало иск о банкротстве КБХА в Арбитражный суд Воронежской области. В пресс-службе суда «Ъ-Черноземье» пояснили, что заявление впоследствии было квалифицировано как ходатайство о вступлении в дело о банкротстве предприятия, возбужденное по заявлению столичного ООО «Рк-сервис» (контролируется Владиславом Домшенко через ООО «Спектр-кейтеринг»). Иск «Энергостандарта» оставлен без движения до 27 февраля в связи с истечением срока действия уведомления о намерении обанкротить КБХА.

Ранее в пресс-службе КБХА «Ъ-Черноземье» сообщали, что с 2025 года реализуют программу антикризисных мер. В частности, ведется системная работа с кредиторами по урегулированию накопленной задолженности. Кроме того, идет пополнение контрактной базы, обеспечивается оптимизация текущих бизнес-процессов, реализуется план внутренних структурных реформ.

Ульяна Ларионова