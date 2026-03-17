Корпорация «Энергия» судится с воронежским КБХА за 263 млн рублей

ПАО «Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева» (РКК «Энергия», город Королев) направило в Арбитражный суд Воронежской области иск на 263,2 млн руб. к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Информация опубликована в арбитражной картотеке. Суть требований подмосковного предприятия не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информации о принятии заявления к производству пока нет. Стороны ранее в суде не встречались. В феврале этого года РКК «Энергия» подала несколько гражданских исков к контрагентам — ООО «Тектоник Констракшн» (ТЕКО, Москва), АО «РТ-Техприемка» (Москва), ООО «Инвестпроект» (Москва), а также АО «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ, город Королев). В адрес «Энергии» в свою очередь в начале марта поступили два иска от «Роскосмоса» на общую сумму около 29 млн руб.

КБХА входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, акционерное общество зарегистрировано в Воронеже в августе 2004 года. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал составляет 23,2 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. По состоянию на 17 марта КБХА выступает ответчиком в 100 арбитражных делах на общую сумму 1,1 млрд руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщил, что арбитраж частично удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» к КБХА. Изначально сумма требований составляла 61 млн руб., но впоследствии она была скорректирована. В итоге суд постановил взыскать 3,5 млн руб. пени, а также 780 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины и 8,4 тыс. руб. в доход федерального бюджета.

Денис Данилов