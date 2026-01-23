Воронежская структура «Газпрома» потребовала с КБХА 63,5 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал четыре иска ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») к местному же АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Общая сумма требований составляет 63,5 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый крупный иск включает задолженность в размере 44,9 млн руб., самый мелкий — 2,6 млн. Суть требований не раскрывается ни в одном случае. Все четыре заявления пока не приняты к производству.

Также в воронежский арбитраж поступил иск к КБХА от нижегородского производителя чугуна, стали и ферросплавов АО «Русполимет» (принадлежит Виктору Клочаю через нижегородское ООО «Мотор-инвест»). Заявитель требует взыскания с воронежского предприятия 16,6 млн руб. Иск пока не принят к производству, причина образования задолженности не называется.

Ранее в пресс-службе КБХА «Ъ-Черноземье» сообщали, что с 2025 года реализуют программу антикризисных мер. В частности, ведется системная работа с кредиторами по урегулированию накопленной задолженности. Кроме того, идет пополнение контрактной базы, обеспечивается оптимизация текущих бизнес-процессов, реализуется план внутренних структурных реформ.

В середине января в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"», потребовавшего признать КБХА банкротом. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе суда, впоследствии иск квалифицировали как заявление о вступлении в другое банкротное дело против предприятия, которое инициировало столичное ООО «Рк-сервис» (деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; контролируется Владиславом Домшенко через московское же ООО «Спектр-кейтеринг»). Заявление «Энергостандарта» оставили без движения до 27 февраля из-за истечения срока действия публикации уведомления о намерении обанкротить КБХА.

Алина Морозова