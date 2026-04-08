Нетаньяху: перемирие с Ираном не распространяется на Ливан

Двухнедельное прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан. Об этом сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступивший ключевым посредником между Вашингтоном и Тегераном, утверждал, что временное перемирие наступит и в Ливане, передает The Times of Israel. Газета со ссылкой на представителя служб безопасности писала, что признаков прекращения израильских операций против ливанского шиитского движения «Хезболла» нет. По словам источника, Армия обороны Израиля также продолжает наносить удары по Ирану, несмотря на объявление о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прекратить удары по Ирану на две недели при условии полного и безопасного открытия Ормузского пролива. По словам президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании и окончательно оформят мирное соглашение за этот срок. Биньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает США в этом решении при условии немедленного открытия Ормузского пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны Ближнего Востока.