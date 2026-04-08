Виноградники остались на плаву

Вызванные ливнями паводки затронули в Дербентском районе виноградники и сады нескольких крупных хозяйств. По данным Комитета по виноградарству Дагестана, подтоплено до 1400 га насаждений, из которых около 20% считаются безвозвратно утраченными. Опрошенные «Ъ-Кавказ» аграрии считают, что разрушение Самур-Дербентского канала может сказаться на урожайности и привести к частичной гибели лозы летом из-за отсутствия полива. Сейчас заиление угодий делает невозможной фунгицидную обработку и провоцирует развитие грибковых заболеваний. При этом механизмы бюджетной компенсации ущерба в условиях массового отсутствия у фермеров страховок и сложностей с документальным оформлением прав на пострадавшие участки остаются неопределенными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Паводки, начавшиеся в Дагестане 28 марта, к началу апреля привели к масштабным последствиям для социальной и экономической инфраструктуры региона. По данным правительства РД на 7 апреля, число официально признанных пострадавших составило 15,5 тыс. человек при 43 тыс. поданных заявлений на материальную помощь. В зоне подтопления оказались более 3,7 тыс. домовладений; в пунктах временного размещения находятся сотни человек из 4,1 тыс. эвакуированных. Власти республики оценивают объем необходимых инвестиций в восстановление жилья и инфраструктуры более чем в 10 млрд руб., отмечая значительный урон агропромышленному сектору южных районов, где зафиксировано заиливание земель и разрушение оросительных систем.

В минсельхозе республики признают, что паводок затормозил производственные циклы в виноградарстве и садоводстве в южных районах. По данным главы республики Сергея Меликова, в 12 муниципалитетах подтоплены тысячи гектаров сельхозугодий. Прямой ущерб мелиоративному комплексу оценивается в 250 млн руб..

Разрушение гидротехнических сооружений (ГТС) и каналов создало угрозу для мелиорации садов и виноградников части агропредприятий в Дербентском районе. Начальник управления сельского хозяйства района Юсиф Гериханов в беседе с «Ъ-Кавказ» охарактеризовал ситуацию как «фильм ужасов», отметив, что за последние 100 лет в районе не фиксировалось подобных катаклизмов.

«В воде находится почти 1400 га виноградников, 68 га садов и 150 га озимой пшеницы, из которых 70 га пропала, так как посевы фактически смыты. Сорваны системы капельного орошения, повалены шпалеры в садах. Местная оросительная сеть была рассчитана на поток в 5–6 кубометров в секунду, в то время как фактический приток воды после прорыва дамбы достигал 200 кубометров в секунду. В этих условиях дренажные системы и сбросные коллекторы оказались бесполезны», — говорит Юсиф Гериханов.

Наиболее серьезные опасения у бизнеса вызывает состояние Самур-Дербентского поливного канала. Директор ООО «Анжелина» Абдусамад Гаджиев утверждает, что после прорыва дамбы Геджухского водохранилища канал был фактически снесен водным потоком.



«В месте размыва образовался обрыв глубиной 10 метров, и теперь канал необходимо строить заново, возводя бетонную лотковую систему. Его восстановление важнее, чем все остальное. Если канал вовремя не восстановят, погибнут деревья во всех хозяйствах, чьи площади в 20–30 раз больше наших», — прогнозирует предприниматель.

В самом хозяйстве «Анжелина» из 250 га общей площади пострадало 68 га. Под водой оказались 48 га яблоневого сада и 32 га сливы.

«Шесть га яблони не подлежат восстановлению и требуют выкорчевки. Остальные посадки подвергаются риску из-за невозможности провести опрыскивание. Мы не можем на поле зайти, а слива как раз расцвела. Это болезни и потеря кондиционности всего урожая», — констатирует Абдусамад Гаджиев.

По его оценке, на расчистку земель от ила и глины потребуется не менее полугода.

Заместитель председателя Комитета по виноградарству и алкогольном регулированию Дагестана Ахмед Ахмедов подтвердил «Ъ-Кавказ», что подтоплено порядка 1400 га виноградников, из которых около 20% полностью уничтожено селевыми потоками. Чиновник признает, что у хозяйств нет страхового обеспечения.

«Механизм страхования в регионе фактически не работает. Страховщики соглашаются страховать саженцы и побеги, но отказываются страховать сам урожай винограда. Тем не менее я настроен оптимистично: общая площадь виноградников в республике составляет 26 тыс. га, поэтому даже несмотря на потери они не будут критичными для отрасли. В некоторых случаях подтопление может сработать как обильный полив, если вода сойдет в ближайшее время.

Финансовый директор ООО «Виноградар» Зиядхан Ходжаев подтверждает нежелание страховщиков работать в регионе.

«Ни один страховщик наши виноградники не берет. Они просто отказываются, не хотят нести большие риски. Но с нашей стороны желания страховаться есть. В прошлом году из-за дождей наши хозяйства потеряли 2000 тонн винограда на 85 гектарах, что эквивалентно 80 млн руб. убытков», — говорит Зиядхан Ходжаев.

По словам собеседника издания, трактор не может зайти в поле уже неделю. «Мы пропустили обработки против сорняков и гербицидов, а это лишние затраты и риск для урожайности. Но не катастрофа»,— уточняет господин Ходжаев.

Как утверждают эксперты «Ъ-Кавказ», помимо инфраструктурных и погодных факторов, восстановление сектора тормозится юридическими проблемами. Юсиф Гериханов указывает на сложности с актированием ущерба для личных подсобных хозяйств, которые часто не имеют официальных документов на землю.

«Я не знаю теперь, как будем оформлять акты. Личные подсобные хозяйства никак не формализованы»,— признает он.

При этом в районе наблюдается высокая социальная сплоченность: для расчистки домовладений приехали тысячи волонтеров со всей республики.

«Помощь оказывается по зову сердца, люди привозят еду и технику. Затопило целое село Джалган, и пострадавшие оттуда едут помогать соседям. Правда, техника в районе в дефиците. У нас виноградный район, таких больших экскаваторов нужды держать не было. Сейчас они работают благодаря волонтерам», — говорит Юсиф Гериханов.

В пресс-службе минсельхоза Дагестана «Ъ-Кавказ» подтвердили, что ведомство продолжает получать многочисленные жалобы от фермеров в связи с затоплениями.

«Министерство собирает оперативную информацию от руководителей хозяйств для координации федеральной помощи, объем которой будет зависеть от лимитов, выделенных Минсельхозом РФ и резервным фондом. Однако окончательные цифры экономического ущерба мы сможем назвать не раньше середины апреля, когда завершится ревизия во всех пострадавших муниципалитетах», — пояснили изданию в пресс-службе министерства.

Роман Лаврухин