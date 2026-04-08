Telegram за сутки заблокировал более 100 тыс. каналов и групп

Telegram за 7 апреля заблокировал более 100,7 тыс. каналов и групп. Об этом свидетельствует статистика на сайте мессенджера. В предыдущий раз показатель превысил 100 тыс. 17 марта.

С начала 2026 года Telegram заблокировал почти 12 млн групп и каналов. Из них 154,798 тыс. были закрыты за распространение материалов сексуального характера, 53,939 тыс. — за призывы к насилию и террористическую пропаганду.

Больше всего каналов Telegram блокировал в начале текущего года. В январе за сутки было ограничено более 300 тыс. сообществ, в феврале — свыше 230 тыс. групп. За 2025 год команда мессенджера заблокировала более 44 млн сообществ — почти в 2,7 раза выше показателя за 2024 год.