Telegram заблокировал свыше 44 млн каналов и групп в 2025 году

Администрация Telegram в 2025 году заблокировала более 44 млн каналов и групп, что почти в 2,7 раза превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ статистики мессенджера.

Всего за год было удалено 44,085 млн сообществ. Пиковая нагрузка пришлась на IV квартал 2025 года, когда Telegram заблокировал свыше 17,416 млн каналов и групп — больше, чем за весь предыдущий год.

Под блокировку попали более 950 тыс. сообществ с материалами, содержащими сексуальное насилие над детьми, что на 28,02% прошлого года, а также почти 234 тыс. каналов и групп террористической направленности. 1 января 2026 года было заблокировано почти 543 тыс. сообществ — это третий подобный случай с декабря 2023 года.

В августе основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что Telegram начал блокировать каналы, распространяющие личную информацию и использующие ее для шантажа.