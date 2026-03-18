Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп

Мессенджер Telegram за 17 марта ограничил доступ к более чем 114 тыс. групп и каналов, передает «РИА Новости» со ссылкой на статистику платформы. Суточный показатель превысил отметку 100 тыс. впервые с 10 марта.

Всего за март Telegram заблокировал 1,5 млн сообществ, из них 9,4 тыс. связаны с терроризмом. С начала 2026 года количество ограниченных каналов и групп превысило 10,1 млн.

Пиковые значения фиксировались в начале года: в феврале за сутки блокировали до 235,2 тыс. каналов и групп, а 23 января — 300,8 тыс. По итогам 2025 года платформа заблокировала более 44 млн сообществ, что почти в 2,7 раза выше показателя 2024 года.

Роскомнадзор с начала 2026 года потребовал удалить свыше 35,6 тыс. материалов в Telegram. Среди них — более 10 тыс. единиц контента с детской порнографией, 13 тыс. публикаций о способах обхода блокировок, 9,7 тыс. — пронаркотического содержания и 1,4 тыс. постов о суициде.